اكتشاف فصيلة جديدة من ثعابين الذئب في أرخبيل نيكوبار

اكتشاف فصيلة جديدة من ثعابين الذئب في أرخبيل نيكوبار

نيودلهي-سانا

اكتشف علماء في مجال الحياة البرية نوعاً جديداً من ثعابين الذئب في جزر نيكوبار الواقعة في خليج البنغال، يتميّز بلونه الأسود اللامع وبنيته النحيلة، وأطلقوا عليه اسم Lycodon irwini تكريماً للمستكشف الأسترالي الراحل والمدافع عن البيئة ستيف إروين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الثعبان الجديد عُثر عليه في جزيرة نيكوبار الكبرى، أكبر جزر الأرخبيل، القريبة من جزيرة سومطرة الأندونيسية، وهي منطقة لا تزال زواحفها المحلية بحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية.

ويصل طول الأفراد المكتشفة إلى نحو 1.2 متر، وتتميّز بأجسام نحيلة وذيل مدبب، ويتدرج لونها من الأزرق الداكن المائل إلى السواد في الجزء العلوي إلى الأسود أو البني الداكن في الجزء السفلي.

وأوضح الباحثون أن جزيرة نيكوبار تُعد الموطن الوحيد المعروف أو المحتمل لهذا النوع حتى الآن، كما رجّحوا أن تخفي الجزيرة أنواعاً أخرى غير مكتشفة، ما يستدعي تكثيف أعمال الاستكشاف وإجراء مزيد من الدراسات حول التنوع الحيوي النباتي والحيواني في الأرخبيل.

وتعد جزيرة نيكوبار الكبرى من أكبر جزر مجموعة نيكوبار، وتقع في أقصى جنوب أرخبيل أندامان ونيكوبار التابع للهند، في خليج البنغال شمال شرقي المحيط الهندي.

