اليابان تحوّل مطاراً إلى وجهة بطابع “بوكيمون” لدعم السياحة في منطقة متضررة بالزلزال

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية عن استعدادها لإعادة افتتاح أول مطار في العالم يعتمد طابع سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة “بوكيمون”، وذلك في السابع من تموز المقبل، ضمن جهود دعم السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية في شبه جزيرة نوتو التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة مطلع عام 2024.

وذكرت صحيفة آساهي اليابانية أول أمس أن مطار “نوتو ساتوياما” في محافظة إيشيكاوا سيعاد افتتاحه تحت اسم “نوتو ساتوياما بوكيمون ويذ يو إيربورت”، ضمن مشروع تعاون يمتد حتى أيلول عام 2029، في إطار حملة “بوكيمون ويذ يو” الخيرية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية في اليابان.

وسيضم المطار أكثر من 100 شخصية من عالم “بوكيمون”، إلى جانب منتجات حصرية وتصاميم مستوحاة من السلسلة، فيما تشمل المشاريع المرافقة في المنطقة أغطية صرف صحي برسومات “بوكيمون” وحمامات أقدام ساخنة بطابع الشخصيات الشهيرة.

ويأتي المشروع ضمن خطط إعادة إحياء المنطقة المتضررة من الزلزال الذي وقع في الأول من كانون الثاني 2024، وألحق أضراراً واسعة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، على أمل أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.