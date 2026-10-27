غرسة ذكية تنشط خلايا العظام والأعصاب

موسكو-سانا
نجح علماء من روسيا والصين في تطوير غرسة طبية ذكية قابلة للامتصاص ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تسرّع التئام العظام والأعصاب والأوعية الدموية معاً، ثم تذوب تلقائياً داخل الجسم بعد انتهاء مهمتها العلاجية.
ونشر الموقع الروسي “ناووكا ميل” اليوم الثلاثاء، أن علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية في موسكو وجامعة تومسك التقنية، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم، ابتكروا هذه الغرسة التي حققت نتائج استثنائية، إذ زادت معدل نمو العظام بمقدار 4.6 مرات، ورفعت عدد الألياف العصبية بمقدار 3.1 مرات في الأنسجة المتضررة.
وأكد الباحثون، أن الغرسة تُحوّل المجال المغناطيسي الخارجي إلى نبضات كهربائية تُنشّط نمو الأنسجة بأمان، ما يغني تماماً عن الأسلاك والجراحات المعقدة، ويتيح للمرضى متابعة علاجهم في المنزل بمرونة مع التحكم بدرجة ذوبان الغرسة وفقاً للنسيج المصاب.
وتعد هذه التقنية خطوة تقدمية لتجاوز الطرق التقليدية في التحفيز الكهربائي، والتي كانت تتطلب معدات معقدة وأقطاباً تُزرع جراحياً، ما يزيد من مخاطر التلوث والإصابة بالعدوى للمرضى.