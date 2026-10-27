غرسة ذكية تنشط خلايا العظام والأعصاب

موسكو-سانا‏

نجح علماء من روسيا والصين في تطوير غرسة طبية ذكية قابلة ‏للامتصاص ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تسرّع التئام العظام والأعصاب ‏والأوعية الدموية معاً، ثم تذوب تلقائياً داخل الجسم بعد انتهاء مهمتها ‏العلاجية.‏

ونشر الموقع الروسي “ناووكا ميل” اليوم الثلاثاء، أن علماء من جامعة العلوم ‏والتكنولوجيا الوطنية في موسكو وجامعة تومسك التقنية، بالتعاون مع ‏الأكاديمية الصينية للعلوم، ابتكروا هذه الغرسة التي حققت نتائج استثنائية، إذ ‏زادت معدل نمو العظام بمقدار 4.6 مرات، ورفعت عدد الألياف العصبية ‏بمقدار 3.1 مرات في الأنسجة المتضررة.‏

وأكد الباحثون، أن الغرسة تُحوّل المجال المغناطيسي الخارجي إلى نبضات ‏كهربائية تُنشّط نمو الأنسجة بأمان، ما يغني تماماً عن الأسلاك والجراحات ‏المعقدة، ويتيح للمرضى متابعة علاجهم في المنزل بمرونة مع التحكم بدرجة ‏ذوبان الغرسة وفقاً للنسيج المصاب.‏

وتعد هذه التقنية خطوة تقدمية لتجاوز الطرق التقليدية في التحفيز الكهربائي، ‏والتي كانت تتطلب معدات معقدة وأقطاباً تُزرع جراحياً، ما يزيد من ‏مخاطر التلوث والإصابة بالعدوى للمرضى.‏