دراسة تكشف إمكانات علاجية لمركب مشتق من فيتامين B12 ضد أورام الأرومة الدبقية

واشنطن-سانا

طور باحثون من مركز تاوسيغ للسرطان التابع لمؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية، بالتعاون مع شركة خدمات أكسيد النيتريك، مركباً علاجياً مشتقاً من فيتامين B12 أظهر قدرة على اختراق الحاجز الدموي الدماغي، واستهداف أورام الأرومة الدبقية، أحد أكثر أنواع سرطان الدماغ شراسة.

وأوضحت دراسة نشرتها مجلة Oncoscience، ونقلها موقع “سينس ديلي” العلمي أمس السبت، أن المركب المعروف باسم (NO-Cbl) يتراكم بشكل انتقائي داخل أنسجة الورم بعد عبوره الحاجز الدموي الدماغي، ويطلق أكسيد النيتريك بصورة مستمرة داخل الخلايا السرطانية، الأمر الذي يعزز تأثيره المضاد للأورام.

وأظهرت التجارب التي أجريت على الحيوانات أن المركب ظل نشطاً داخل أنسجة الورم لمدة لا تقل عن 24 ساعة، في حين انخفضت مستوياته سريعاً في الأنسجة السليمة، ما يشير إلى قدرته على إيصال العلاج مباشرة إلى الورم مع الحد من تأثيره في الأنسجة الطبيعية.

كما بينت التجارب المخبرية أن استخدام المركب بالتزامن مع العلاج الكيميائي “تيموزولوميد” أو العلاج المناعي “TRAIL” أدى إلى تثبيط نمو خلايا الورم بدرجة أكبر مقارنة باستخدام أي من العلاجين منفرداً، ما يشير إلى تأثير تآزري قد يسهم في تعزيز فعالية العلاجات الحالية والتغلب على مقاومة الورم للعلاج.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، إذ استندت إلى تجارب مخبرية ودراسات أجريت على الحيوانات، مشيرين إلى أن اعتماد هذا النهج في الممارسة السريرية يتطلب إجراء المزيد من الدراسات للتحقق من سلامته وفاعليته لدى البشر.

ويُعد سرطان الدماغ من أكثر أنواع السرطان تعقيداً، إذ تنشأ أورامه في أنسجة الدماغ أو تنتقل إليه من أعضاء أخرى، فيما تمثل أورام الأرومة الدبقية أحد أكثر أنواعه عدوانية وصعوبة في العلاج.