قط تفاعلي لطيف في متصفح “كروم” يساعد المستخدمين على تنظيم وقت التصفح

واشنطن-سانا

في تجربة رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بضرورة تقليل الاستخدام المفرط للإنترنت، ظهرت إضافة مبتكرة لمتصفح “كروم” تعتمد على أسلوب غير تقليدي لمساعدة المستخدمين على تنظيم وقتهم أمام الشاشات.

وتقوم الإضافة، التي تحمل اسم “القط الحارس”، وفق موقع ديجيتال ترندز التقني أمس الثلاثاء، بإظهار شخصية قطة ودودة ذات مظهر لافت على شاشة المستخدم عند تجاوز الوقت المحدد للتصفح، حيث تتولى تنبيهه بطريقة مرحة إلى ضرورة أخذ استراحة، مع عرض عدٍّ تنازلي يذكّر المستخدم بوقت التوقف.

وبحسب مطوّر الأداة عبر منصة “إكس”، فإن الفكرة تقوم على تقديم بديل أقل صرامة من التطبيقات التقليدية التي تعتمد على المنع أو إشعار الشعور بالذنب، إذ تهدف إلى تشجيع المستخدم على الاستراحة بطريقة لطيفة وغير ضاغطة، ما يجعل التوقف عن التصفح أقرب إلى “مكافأة” منه إلى إجراء إجباري.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بآثار الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بانخفاض التركيز واضطرابات النوم وارتفاع مستويات القلق، حيث أظهرت استطلاعات حديثة رغبة شريحة واسعة من الشباب في تقليل وقت استخدام الشاشات.

وتعتمد الإضافة على تحديد حد زمني للاستخدام، وعند تجاوزه يظهر “القط الحارس” ليغطي الشاشة ويشجع المستخدم على أخذ استراحة، دون أن تعتمد على الإعلانات أو جمع البيانات، وفق ما أكده المطور.

وتشكل هذه الحلول التفاعلية نهجاً جديداً في التعامل مع مشكلة “الإدمان الرقمي”، مقارنة بالأساليب التقليدية مثل مؤقتات التطبيقات أو حذفها مؤقتاً.