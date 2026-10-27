واشنطن-سانا‏

طوّر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة جهازاً ‏دقيقاً قابلاً للزرع في الدماغ، يستخدم الموجات فوق الصوتية لتعزيز انتشار ‏الأدوية في الأنسجة المحيطة بالأورام، في تقنية تجريبية قد تساعد مستقبلاً ‏على الحد من عودة الأورام الدماغية بعد استئصالها جراحياً.‏

وذكر موقع جهاز مطور يزرع في الدماغ لتعزيز إيصال الأدوية إلى الأورام، في تقرير نشره أمس الإثنين، ‏أن الدراسة نُشرت في مجلة «ديفايس» العلمية، وأعدها فريق بحثي بقيادة ‏الباحثة سارة أورنيلاس، بهدف تحسين إيصال الأدوية إلى الأنسجة الدماغية ‏المصابة، عبر جهاز يُزرع في الدماغ ويحمل اسم «لوسيد»، ويتضمن خزاناً ‏صغيراً لإيصال الدواء تدريجياً، إلى جانب 24 محولاً دقيقاً للموجات فوق ‏الصوتية تساعد على دفع جزيئات الدواء إلى مسافات أبعد داخل الأنسجة ‏المحيطة بالورم، ما قد يسهم في استهداف الخلايا السرطانية المتبقية بعد ‏الجراحة.‏

ويستهدف الجهاز بصورة خاصة الورم الأرومي الدبقي، وهو نوع من أورام ‏الدماغ يصعب استئصال جميع خلاياه جراحياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى ‏عودة الورم ونموه من جديد.‏

ويتميز الجهاز بمرونته ورقة تصميمه، إذ يضم قناة دقيقة لإيصال الدواء ‏مصنّعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وخزاناً يتسع لنحو 100 ميكروليتر من ‏السوائل، فيما يعتمد ضخ الدواء على مضخة تعمل بفعل الضغط الأسموزي، ‏ويمكن التحكم في تشغيل الموجات فوق الصوتية لاسلكياً باستخدام تقنية ‏البلوتوث.‏

وتولد الموجات فوق الصوتية اهتزازات وتيارات دقيقة تساعد جزيئات ‏الدواء على الانتشار في مساحة أوسع من أنسجة الدماغ، كما يمكنها زيادة ‏نفاذية الحاجز الدموي الدماغي مؤقتاً، وهو حاجز طبيعي يحد من وصول ‏كثير من الأدوية إلى الدماغ.‏

وأظهرت التجارب التي أُجريت على نماذج تحاكي الأنسجة البشرية وفي ‏الفئران أن تشغيل الموجات فوق الصوتية عزز انتشار الجزيئات في أنسجة ‏الدماغ مقارنة بإيصالها من دون استخدام هذه الموجات.‏

ويأمل الباحثون أن يسهم الجهاز مستقبلاً في تحسين إيصال العلاجات إلى ‏الخلايا السرطانية التي قد تبقى بعد الجراحة، كما يمكن بحث استخدام التقنية ‏لإيصال علاجات أخرى، بينها العلاجات المناعية والجينية.‏