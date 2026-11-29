درعا-سانا
تواجه مدينة نوى بريف درعا الغربي أزمة في مياه الشرب منذ نحو ثلاثة أشهر، نتيجة انخفاض مناسيب المياه في مشروع الأشعري وتراجع كميات الضخ، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع إرواء نوى، الذي يستهدف تأمين المياه لنحو 100 ألف مواطن.
وتزداد معاناة الأهالي نتيجة ضعف التغذية المائية وانقطاعها ساعات طويلة، وارتفاع تكاليف تأمين المياه عبر الصهاريج الخاصة، إذ يبلغ سعر الصهريج نحو ألفي ليرة، وسط مطالبات بإيجاد حلول جذرية وتحسين وصول المياه إلى مختلف أحياء المدينة.
تراجع ضخ الأشعري وتجهيز خمس آبار داعمة
وأوضح رئيس وحدة مياه نوى، أحمد أبو السل، لـ سانا اليوم الأحد، أن كميات الضخ من مشروع الأشعري تراجعت بنحو 95 بالمئة، من 550 متراً مكعباً في الساعة مطلع العام إلى 30 متراً مكعباً في تشرين الأول الماضي، عازياً ذلك إلى قلة الأمطار واستنزاف المياه الجوفية والحفر العشوائي للآبار والتوسع في الزراعات المروية.
وبيّن أبو السل أن الأعمال المنفذة ضمن مشروع إرواء نوى شملت تجهيز خمس آبار من أصل ثمان، وإنشاء محطة ضخ، بالتعاون مع المنظمة الدنماركية وبجهود حملة “أبشري حوران”، ليكون المشروع رافداً لمشروع الأشعري ويسهم في توسيع نطاق وصول مياه الشرب إلى أكبر عدد من الأهالي، متوقعاً إنجازه بالكامل في النصف الثاني من كانون الأول المقبل.
ضخ المياه لا يتجاوز ساعة أو ساعتين يومياً
وقال زيدان الجنادي، أحد أهالي نوى، لـ سانا: إن ضخ المياه لا يتجاوز ساعة أو ساعتين يومياً في بعض الأحياء، وبضغط ضعيف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المياه التي يوفّرها القطاع الخاص.
من جانبه، أشار المواطن محمد الغدير إلى أنه ينتظر نحو ثلاث ساعات لتعبئة خمسة براميل من أحد المناهل الخاصة، مطالباً بتحسين خدمات المياه وضمان وصولها بشكل منتظم وعادل إلى جميع الأحياء.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا بدأت تنفيذ مشروع إرواء نوى في 25 شباط الماضي، ويتضمن حفر وتجهيز ثماني آبار وربطها بمحطة ضخ وخزان تل الجموع.