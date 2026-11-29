درعا-سانا‏

تواجه مدينة نوى بريف درعا الغربي أزمة في مياه الشرب منذ نحو ثلاثة أشهر، ‏نتيجة انخفاض مناسيب المياه في مشروع الأشعري وتراجع كميات الضخ، ‏بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع إرواء نوى، الذي يستهدف تأمين المياه لنحو ‌‏100 ألف مواطن.‏

وتزداد معاناة الأهالي نتيجة ضعف التغذية المائية وانقطاعها ساعات طويلة، ‏وارتفاع تكاليف تأمين المياه عبر الصهاريج الخاصة، إذ يبلغ سعر الصهريج نحو ‏ألفي ليرة، وسط مطالبات بإيجاد حلول جذرية وتحسين وصول المياه إلى مختلف ‏أحياء المدينة.‏

تراجع ضخ الأشعري وتجهيز خمس آبار داعمة

وأوضح رئيس وحدة مياه نوى، أحمد أبو السل، لـ سانا اليوم الأحد، أن ‏كميات ‏الضخ من مشروع الأشعري تراجعت بنحو 95 بالمئة، من 550 متراً ‏مكعباً في ‏الساعة مطلع العام إلى 30 متراً مكعباً في تشرين الأول الماضي، ‏عازياً ذلك إلى ‏قلة الأمطار واستنزاف المياه الجوفية والحفر العشوائي للآبار ‏والتوسع في ‏الزراعات المروية.‏

وبيّن أبو السل أن الأعمال المنفذة ضمن مشروع إرواء نوى شملت تجهيز ‏خمس ‏آبار من أصل ثمان، وإنشاء محطة ضخ، بالتعاون مع المنظمة ‏الدنماركية وبجهود ‏حملة “أبشري حوران”، ليكون المشروع رافداً لمشروع ‏الأشعري ويسهم في توسيع ‏نطاق وصول مياه الشرب إلى أكبر عدد من ‏الأهالي، متوقعاً إنجازه بالكامل في ‏النصف الثاني من كانون الأول المقبل.‏

ضخ المياه لا يتجاوز ساعة أو ساعتين يومياً

وقال زيدان الجنادي، أحد أهالي نوى، لـ سانا: إن ضخ المياه لا يتجاوز ساعة أو ‏ساعتين يومياً في بعض الأحياء، وبضغط ضعيف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار ‏المياه التي يوفّرها القطاع الخاص.‏

من جانبه، أشار المواطن محمد الغدير إلى أنه ينتظر نحو ثلاث ساعات لتعبئة ‏خمسة براميل من أحد المناهل الخاصة، مطالباً بتحسين خدمات المياه وضمان ‏وصولها بشكل منتظم وعادل إلى جميع الأحياء.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا بدأت تنفيذ مشروع ‏إرواء نوى في 25 شباط الماضي، ويتضمن حفر وتجهيز ثماني آبار وربطها ‏بمحطة ضخ وخزان تل الجموع.‏