اعتراف دولي يعزز مكانة التعليم الطبي في سوريا.. كلية الطب البشري بجامعة حلب تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).