كلية الطب البشري بجامعة حلب تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة تاريخ النشر: 2026/11/29 10:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 10:12 مساءً اعتراف دولي يعزز مكانة التعليم الطبي في سوريا.. كلية الطب البشري بجامعة حلب تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة وفق معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME). سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي وزارة الطاقة تحدد أولويات تطوير قطاع الطاقة المتجددة في سوريا افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة عفرين 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة سرقة كنيسة سيدة السلام بحمص عبر اعترافات المتورطين آخر الأخبار ثقافة وفنونالمحافظاتدمشقردع العدوان دار الأوبرا بدمشق تستضيف الفيلم الوثائقي “خفايا الحراك” ضمن فعاليات موسم التحرير محليات نقيب المهندسين: المهندس السوري شريك في التحرير والبناء وإعادة الإعمار رياضة سورياالمحافظاترياضةريف دمشق اختتام بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز في ريف دمشق