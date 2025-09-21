مكتبة دير الزور للتراث… مشروع تراثي سوري يحصد جائزة ArchDaily العالمية

دمشق-سانا

تحوّل حلم محلي بدأ عام 2021 في دير الزور إلى إنجاز عالمي، بعد اختيار مبادرة “مكتبة دير الزور للتراث” وتحديداً مشروع “التوثيق الثلاثي البعد للتراث المعماري المبني في دير الزور” أحد الفائزين العشرين بجائزة ArchDaily 2025 Next Practices، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

من حلم محلي إلى إنجاز عالمي

وعبرت مؤسسة المبادرة لميس بقجه جي خلال حديثها لمراسلة سانا عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: “هذا التكريم أكبر من أن تصفه الكلمات، فهو يثبت أن الأفكار التي اعتبرها البعض مستحيلة قد تتحقق بالإيمان والإصرار وحب المكان”، مؤكدةً أن التراث الثقافي السوري جزء لا يتجزأ من التراث العالمي.

فريق تطوعي يوثق تراث دير الزور

ووفق بقجه جي، أُطلقت المبادرة في 18 نيسان 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للآثار والمعالم التاريخية، وضمت فريقاً من المهندسين المعماريين المتطوعين وهم بهاء الشيخ عبد الله، وحازم الخليف، ومريم حمودة، إضافة إلى الدكتور الآثاري نبال محيسن، المدقق العلمي للمشروع.

أهداف المبادرة وأهمية التوثيق

ووثّق الفريق مجموعة من معالم دير الزور أبرزها البيوت التقليدية، وسوق الخشابين، وكنيسة اللاتين، ومئذنة الجامع العمري، ومحور الشارع العام في المدينة، بهدف أن تكون هذه التوثيقات مرجعاً لأي عملية حفظ مستقبلية للتراث، وإشراك المجتمع المحلي في الدفاع عن هويته الثقافية، وتنبيه صانعي القرار إلى ضرورة إدماج المباني التاريخية في خطط إعادة الإعمار، وفق بقجه جي.

وأكدت بقجه جي شكر فريق المبادرة لكل من قدم الدعم منذ بدء المشروع، بما في ذلك الأهالي، والزملاء، وعلماء الآثار، والمديرية العامة للآثار والمتاحف وفريق دائرة آثار دير الزور، آملاً في الحصول على دعم لاستكمال المشروع وتوسيعه، بما يضمن استمرار حماية الذاكرة المعمارية للمدينة، والتأكيد على أن التراث ليس رفاهية بل أساس للهوية.

جائزة ArchDaily وتكريم المشاريع المبتكرة

يُذكر أن جائزة ArchDaily Next Practices أُطلقت عام 2020 لتكريم الممارسات المعمارية الناشئة والمبتكرة حول العالم، وتركز في نسختها الخامسة لعام 2025 على المشاريع والأفكار المستقبلية القادرة على مواجهة تحديات العصر بروح الإبداع والمسؤولية.