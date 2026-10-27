‏16 كاتباً فرنسياً ويابانياً يؤلفون رواية بأقل من 24 ساعة

طوكيو-سانا‏

شارك 16 كاتباً فرنسياً ويابانياً في تجربة أدبية تهدف إلى تأليفؤ خلال أقل من 24 ساعة، على متن قطار فاخر انطلق من مدينة ‏كيوتو باتجاه مدينة ماتسوي غربي اليابان، في مبادرة لتعزيز التبادل الثقافي ‏والأدبي بين البلدين.‏

وذكرت صحيفة داون الباكستانية، في تقرير نشرته أول أمس، أن المبادرة ‏تنظمها جمعية “الكتابة في الحركة” الفرنسية، بمشاركة ثمانية كتاب ناطقين ‏بالفرنسية وثمانية كتاب يابانيين، من بينهم الروائية الفرنسية مورييل ‏باربيري، صاحبة رواية “أناقة القنفذ” الصادرة عام 2006.‏

وسعى المشاركون إلى إنجاز رواية من نحو 200 صفحة قبل وصول قطار ‌‏”توايلايت إكسبريس ميزوكازي” إلى مدينة ماتسوي صباح اليوم التالي، ‏على أن يجمع العمل أصوات الكتاب الستة عشر ضمن حبكة مترابطة، بدلاً ‏من أن يكون مجموعة قصص منفصلة.‏

واتفق الكتاب قبل انطلاق الرحلة على الموضوع الرئيس والخط العام ‏للأحداث، فيما تولى كل منهم تطوير شخصية ضمن الرواية التي تدور ‏أحداثها داخل القطار، مع الاستعانة بمترجمين فوريين لتسهيل التواصل بين ‏المشاركين الذين يكتبون باللغتين الفرنسية واليابانية.‏

وأوضحت باربيري أن التحدي يتمثل في جمع أصوات أدبية متعددة ضمن ‏عمل متماسك، فيما أشار الكاتب الفرنسي كريستوف أونو دي بيو إلى أن ‏المناظر الطبيعية اليابانية التي تمر أمام نوافذ القطار ستنعكس على تفاصيل ‏الرواية.‏

وضمت قائمة المشاركين الكاتب الفرنسي إيرفيه لو تيلييه، الحائز جائزة ‏غونكور الأدبية عام 2020، والكاتب الياباني توه إنجو، الحائز جائزة ‏أكوتاغاوا عام 2012، إلى جانب الروائية هيتومي كانيهارا والشاعرة ماتشي ‏تاوارا وغيرهم.‏

وتأتي المبادرة امتداداً لتجربة أدبية نظمتها الجمعية في كندا عام 2015، ‏وتستند إلى أفكار حركة “أوليبو” الأدبية التي ظهرت في ستينيات القرن ‏الماضي، وسعت إلى ابتكار أساليب جديدة للكتابة من خلال وضع قواعد ‏وقيود محددة للعمل الإبداعي.‏

ومن المتوقع نشر الرواية باللغتين الفرنسية واليابانية في ربيع عام 2027، ‏في خطوة تسلط الضوء على إمكانات الكتابة الجماعية في تعزيز التفاعل ‏الثقافي والأدبي بين البلدين.‏