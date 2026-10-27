‏16 كاتباً فرنسياً ويابانياً يؤلفون رواية بأقل من 24 ساعة

طوكيو-سانا
شارك 16 كاتباً فرنسياً ويابانياً في تجربة أدبية تهدف إلى تأليفؤ خلال أقل من 24 ساعة، على متن قطار فاخر انطلق من مدينة كيوتو باتجاه مدينة ماتسوي غربي اليابان، في مبادرة لتعزيز التبادل الثقافي والأدبي بين البلدين.
وذكرت صحيفة داون الباكستانية، في تقرير نشرته أول أمس، أن المبادرة تنظمها جمعية “الكتابة في الحركة” الفرنسية، بمشاركة ثمانية كتاب ناطقين بالفرنسية وثمانية كتاب يابانيين، من بينهم الروائية الفرنسية مورييل باربيري، صاحبة رواية “أناقة القنفذ” الصادرة عام 2006.
وسعى المشاركون إلى إنجاز رواية من نحو 200 صفحة قبل وصول قطار ”توايلايت إكسبريس ميزوكازي” إلى مدينة ماتسوي صباح اليوم التالي، على أن يجمع العمل أصوات الكتاب الستة عشر ضمن حبكة مترابطة، بدلاً من أن يكون مجموعة قصص منفصلة.
واتفق الكتاب قبل انطلاق الرحلة على الموضوع الرئيس والخط العام للأحداث، فيما تولى كل منهم تطوير شخصية ضمن الرواية التي تدور أحداثها داخل القطار، مع الاستعانة بمترجمين فوريين لتسهيل التواصل بين المشاركين الذين يكتبون باللغتين الفرنسية واليابانية.
وأوضحت باربيري أن التحدي يتمثل في جمع أصوات أدبية متعددة ضمن عمل متماسك، فيما أشار الكاتب الفرنسي كريستوف أونو دي بيو إلى أن المناظر الطبيعية اليابانية التي تمر أمام نوافذ القطار ستنعكس على تفاصيل الرواية.
وضمت قائمة المشاركين الكاتب الفرنسي إيرفيه لو تيلييه، الحائز جائزة غونكور الأدبية عام 2020، والكاتب الياباني توه إنجو، الحائز جائزة أكوتاغاوا عام 2012، إلى جانب الروائية هيتومي كانيهارا والشاعرة ماتشي تاوارا وغيرهم.
وتأتي المبادرة امتداداً لتجربة أدبية نظمتها الجمعية في كندا عام 2015، وتستند إلى أفكار حركة “أوليبو” الأدبية التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي، وسعت إلى ابتكار أساليب جديدة للكتابة من خلال وضع قواعد وقيود محددة للعمل الإبداعي.
ومن المتوقع نشر الرواية باللغتين الفرنسية واليابانية في ربيع عام 2027، في خطوة تسلط الضوء على إمكانات الكتابة الجماعية في تعزيز التفاعل الثقافي والأدبي بين البلدين.