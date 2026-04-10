تشديد إجراءات حماية شحنات شوكولا “كيت كات” بعد سرقة مئات آلاف القطع في أوروبا

برن-سانا

عززت شركة “كيت كات” إجراءاتها الأمنية لحماية شحنات الشوكولاتة، عقب حادثة سرقة كبيرة طالت مئات آلاف القطع في أوروبا، قبيل موسم عيد الفصح الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فقد اختفت شاحنة كانت تنقل أكثر من 400 ألف قطعة شوكولاتة خلال رحلتها من إيطاليا إلى بولندا في الـ28 من آذار الماضي، ولا تزال مفقودة حتى الآن، ما دفع الشركة إلى اتخاذ تدابير، لتعزيز أمن عمليات النقل والتوزيع.

وشملت الإجراءات الجديدة رفع مستوى الحماية اللوجستية لشحنات المنتجات، وتشديد الرقابة على عمليات النقل، ولا سيما في الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال المواسم.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواجهة تزايد حوادث سرقة الشحنات، التي باتت تمثل تحدياً، يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعداد شركات الحلويات لموسم الأعياد، حيث تسعى إلى ضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق بشكل آمن، في ظل الطلب المتزايد على الشوكولاتة.