“غوغل” تطلق أداة بالذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو إلى أعمال فنية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق ميزة جديدة داخل تطبيق “صور غوغل” تحمل اسم Video Remix، تتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى أعمال فنية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى خبرة في مجال تحرير الفيديو.

وذكر موقع “تك كرانش” (TechCrunch) المتخصص في أخبار التكنولوجيا أول أمس أن الميزة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي من “جيميني”، وتسمح للمستخدم باختيار مقطع فيديو وتطبيق قوالب إبداعية جاهزة لإعادة إنتاجه بمظهر جديد، مع إمكانية تغيير الإضاءة والخلفيات وإضافة تأثيرات مستوحاة من الرسم بالألوان المائية أو اللوحات الزيتية أو الرسومات التخطيطية والطابع السينمائي.

وتتيح أداة Video Remix إعادة تصميم الفيديو بشكل كامل بدلاً من الاكتفاء بإضافة مؤثرات تقليدية، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي معالجة عناصر المشهد وإضفاء أسلوب بصري مختلف خلال دقائق.

وأوضحت “غوغل” أن الميزة تدعم حالياً مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز مدتها 10 ثوانٍ، بينما يتعين على المستخدم قص المقاطع الأطول قبل بدء المعالجة، التي قد تستغرق عدة دقائق بحسب التأثير المختار.

وبدأت الشركة طرح الميزة تدريجياً لمشتركي باقات Google AI Plus وGoogle AI Pro وGoogle AI Ultra في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك، على أن تتوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه “غوغل” إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيق “صور غوغل”، بعد إضافة أدوات لتحرير الصور وتحسين البحث، لتشمل هذه الإمكانات الآن مجال الفيديو أيضاً.