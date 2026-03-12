اكتشاف فطر في الأمازون ينتج صبغات طبيعية قد تستخدم في مستحضرات التجميل

برازيليا-سانا

توصل باحثون من جامعة أمازون الفيدرالية، وجامعة ساو باولو في البرازيل إلى اكتشاف فطر قادر على إنتاج صبغات طبيعية زاهية يمكن استخدامها في مستحضرات التجميل، مع خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا.

وذكر موقع EurekAlert العلمي أن فطر Talaromyces amestolkiae الموجود في الغابات المطيرة بالأمازون ينتج ألواناً طبيعية، تتراوح بين الأصفر، والبرتقالي، والأحمر، ما يجعله مرشحاً بديلاً أكثر أماناً للصبغات الصناعية في منتجات مثل كريمات الوجه والشامبو.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة ACS Omega العلمية، بدأ البحث قبل أكثر من عشر سنوات خلال دراسات الدكتوراه للباحثة فاليريا دي كارفاليو سانتوس-إبينوما، بالتعاون مع خبيرة الفطريات ماريا فرانشيسكا سيماس تيكسيرا، حيث تمكن الفريق من إنتاج الصبغة في المختبر عبر محاكاة الظروف المناخية الحارة، والرطبة في مدينة ماناوس.

وأظهرت الاختبارات أن الصبغة الطبيعية قللت المركبات المسببة لتلف الخلايا بأكثر من 75 بالمئة، مع بقاء نسبة كبيرة من خلايا الجلد حية، ما يشير إلى إمكانية استخدامها في مستحضرات تجميل آمنة وصديقة للبيئة، رغم استمرار التحديات المتعلقة بزيادة إنتاجها على نطاق صناعي.

وتسبب الصبغات الصناعية المستخدمة في مستحضرات التجميل، والأطعمة تهيج الجلد أو حساسية، كما يمكن أن تحتوي على مركبات كيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالالتهابات أو التأثير على الصحة طويلة المدى.