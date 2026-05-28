ناسا تنشر صوراً جديدة للمريخ التقطتها مركبة “سايكي” خلال مناورة فضائية دقيقة

التقطت مركبة الفضاء الأمريكية “سايكي” التابعة لوكالة ناسا مشاهد تفصيلية لسطح كوكب المريخ أثناء مرورها بالقرب منه في إطار رحلتها المتجهة إلى أحد الكويكبات الغامضة في النظام الشمسي.

ووفق ما أورده موقع Science Daily أمس الأربعاء، فقد حلّقت المركبة على ارتفاع يقارب 4609 كيلومترات فوق سطح الكوكب الأحمر، ما أتاح لها تسجيل صور دقيقة تُبرز التضاريس الوعرة والفوهات الصدمية المنتشرة على سطحه.

وأظهرت الصور التي نشرتها ناسا، ومن بينها لقطة لفوهة «هيغنز» ذات البنية الحلقية المزدوجة، تفاصيل جيولوجية واضحة في منطقة المرتفعات الجنوبية القديمة، المعروفة بكثافة آثار الاصطدامات التي تعود إلى مليارات السنين.

وتمكنت المركبة من استخدام نظام تصوير متعدد الأطياف، ما أتاح للعلماء تحليل خصائص السطح وإبراز تنوعه الجيولوجي بشكل أكثر دقة.

وفي سياق المهمة، لم يكن التحليق قرب المريخ بهدف التصوير فقط، بل شكّل أيضاً جزءاً من مناورات الملاحة الفضائية، حيث استغلت ناسا جاذبية الكوكب لتعديل مسار المركبة وزيادة سرعتها ضمن ما يُعرف بتقنية «المساعدة الجاذبية»، والتي تُستخدم لتقليل استهلاك الوقود في الرحلات البعيدة.

ومن المقرر أن تواصل «سايكي» رحلتها حتى تصل إلى هدفها النهائي في آب 2029، حيث ستدخل مدار الكويكب «سايكي»، الذي يُعتقد أنه يتكون من نسبة عالية من المعادن وقد يمثل بقايا نواة كوكب أولي تشكل في المراحل المبكرة من تاريخ النظام الشمسي.

وتأمل ناسا أن تتيح دراسة هذا الكويكب فهماً أعمق لآليات تشكل الكواكب، إذ ستقوم المركبة بعد وصولها بعمليات مسح ورسم خرائط تفصيلية وتحليل لتركيب السطح وخصائصه الجيولوجية.