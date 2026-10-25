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تطبيق جديد يتيح تحويل الملفات وتعديلها بسهولة على أجهزة ماك

photo 2026 10 25 14 42 25 تطبيق جديد يتيح تحويل الملفات وتعديلها بسهولة على أجهزة ماك
تطبيق «Tangerine» يقوم بتحويل الملفات وتعديلها مباشرة على أجهزة «ماك» العاملة بنظام «macOS»-واشنطن-Digital Trends

واشنطن-سانا

يتيح تطبيق «Tangerine» تحويل الملفات وتعديلها مباشرة على أجهزة «ماك» العاملة بنظام «macOS»، من خلال أدوات يمكن الوصول إليها أثناء سحب الملفات على الشاشة، دون الحاجة إلى فتح برامج منفصلة أو اللجوء إلى مواقع التحويل عبر الإنترنت.

وذكر موقع «Digital Trends» التقني أول أمس أن التطبيق يوفر نحو 275 خياراً لتحويل الملفات بين صيغ متعددة، تشمل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية ومستندات «PDF» والملفات المكتبية، إلى جانب أدوات لمعالجتها، مثل ضغط الصور وقص مقاطع الفيديو ودمج ملفات «PDF» وتعديل البيانات الوصفية.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى وظائف التطبيق عبر ثلاثة أزرار في لوحة المفاتيح؛ إذ يعرض زر «Shift» خيارات تحويل الملفات، ويتيح زر «Command» أدوات التعديل، فيما يوفر زر «Control» إجراءات لإدارتها، مثل النسخ والنقل والمشاركة باستخدام خاصية «AirDrop»، إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالملفات في مساحة عائمة على الشاشة.

ويعالج التطبيق الملفات محلياً على الجهاز، دون رفعها إلى خوادم خارجية، كما يحتفظ بالملف الأصلي وينشئ نسخة جديدة بعد إجراء التعديلات، ما يساعد على حماية خصوصية المستخدمين.

وتأتي هذه التطبيقات في إطار تطوير أدوات رقمية تسهّل التعامل مع الملفات وتختصر الوقت والجهد، من خلال جمع وظائف متعددة في واجهة واحدة، مع توفير خيارات تتيح للمستخدمين إنجاز مهامهم اليومية بصورة أكثر سهولة.

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