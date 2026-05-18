آبل تستعد لإطلاق أكثر من 15 منتجاً جديداً خلال خريف 2026

واشنطن-سانا

تستعد شركة آبل لإطلاق حزمة واسعة من المنتجات الجديدة خلال موسم الخريف المقبل، تشمل هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر وسماعات ذكية وأجهزة منزلية، في خطوة تُعد من أكبر تحديثاتها خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لما نقله موقع “9to5mac” التقني اليوم الإثنين، فإن الشركة تخطط للكشف عن أكثر من 15 منتجاً جديداً خلال الفترة المقبلة، ضمن سلسلة تحديثات تشمل مختلف فئات أجهزتها.

وتشمل أبرز الإصدارات المتوقعة عائلة iPhone 18 التي يُرجح أن تتجه نحو فئة أكثر فخامة، مع إلغاء النسخة الأساسية، إلى جانب طرازات Pro وPro Max، إضافة إلى إصدار “Ultra” القابل للطي، ونسخة “iPhone Air 2” بمعالج A20 Pro.

كما يُتوقع إطلاق سماعات AirPods Ultra مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديثات جديدة لساعات Apple Watch مثل Apple Watch Ultra 4 وApple Watch Series 12، مع تحسينات على المستشعرات والتصميم.

وفيما يتعلق بأجهزة Mac، تستعد آبل لتحديثات واسعة تشمل Mac mini وMac Studio وiMac بمعالجات M5، إضافة إلى جهاز MacBook Ultra الجديد بشاشة OLED ودعم اللمس.

كما تشمل الخطة تحديثات لأجهزة iPad عبر إصدار iPad mini بشاشة OLED وجهاز iPad أساسي مزود بمعالج A18 لدعم تقنيات Apple Intelligence.

أما على صعيد منتجات المنزل الذكي، فتعمل آبل على تطوير جهاز Apple TV 4K جديد، ومنتجات HomePod محدثة، إلى جانب كاميرا أمنية ذكية وجرس باب يدعم تقنيات Face ID.

وتشير تقارير تقنية إلى أن الشركة قد تكشف خلال الفترة المقبلة عن نظاراتها الذكية “Apple Glasses” أو “Apple Vision”، والتي يُتوقع أن تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكامل واسع مع أجهزة آيفون، على أن يتم طرحها لاحقاً في الأسواق خلال عام 2027.