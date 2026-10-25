بطاريق بأصوات تشبه نهيق الحمار.. دراسة تكشف أربعة أنواع متميزة جينياً

سانتياغو-واشنطن-سانا

كشف تحليل جيني حديث عن وجود أربعة أنواع متميزة من البطاريق التي تُعرف بأصواتها المرتفعة الشبيهة بنهيق الحمار، بعدما كان يُعتقد أنها تنتمي إلى نوع واحد، في اكتشاف يسلط الضوء على دور العزلة الجغرافية في تطور الطيور البحرية.

وذكر موقع «يورونيوز» أمس السبت أن الدراسة التي أجراها فريق بحثي دولي بمشاركة علماء من جامعتي أتاكاما وتشيلي وجامعة نيويورك، ونُشرت نتائجها في مجلة «كوميونيكيشنز بايولوجي»، اعتمدت على تحليل المادة الوراثية لـ64 بطريقاً من عشرة مواقع للتكاثر، وأظهرت وجود اختلافات جينية تدعم تصنيف هذه الطيور ضمن أربعة أنواع مستقلة.

وأوضح الباحثون أن هذه البطاريق تُعرف بنداءاتها الصوتية الحادة التي تشبه نهيق الحمار، وتستخدمها للتواصل والتعرف إلى أفراد مجموعاتها، كما أشاروا إلى أن العزلة الجغرافية الطويلة في جزر كيرغولين أسهمت في تطور خصائصها الجينية بصورة مستقلة.

وتقع جزر كيرغولين في جنوب المحيط الهندي، وتُعرف بظروفها المناخية القاسية، وكانت تُسمى تاريخياً «جزر الكآبة»، وتوفر دراسة التنوع الجيني لهذه الطيور معلومات عن تطورها وتكيفها مع البيئات المعزولة، كما تساعد في فهم التنوع الحيوي في النظم البيئية البحرية.