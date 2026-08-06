توسيع دعم ألعاب Xbox 360 إلى الحواسيب ضمن خطة مايكروسوفت لتوحيد منصة الألعاب

واشنطن-سانا

تعتزم شركة مايكروسوفت توسيع دعم ألعاب Xbox 360 ليشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، في إطار خطتها لتوحيد منظومة Xbox وإتاحة مكتبة ألعاب موحدة تعمل عبر مختلف الأجهزة.

وذكر موقع The Verge التقني في تقرير نشره أول أمس، أن الشركة طلبت من مطوري الألعاب العمل على توفير إصدارات من ألعاب Xbox 360 للحواسيب الشخصية، بما يسمح بتشغيلها على الجيل المقبل من أجهزة Xbox، إلى جانب الأجهزة العاملة بمنصة Xbox، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة ألعابهم عبر أكثر من جهاز.

وتشمل الخطة برنامجاً لتحويل الألعاب المملوكة على الأقراص إلى تراخيص رقمية للألعاب المدعومة، بحيث يتمكن المستخدم من تشغيلها عبر حسابه دون الحاجة إلى شراء نسخة رقمية جديدة، مع إتاحة الحرية للمطورين في تحديد أسعار الألعاب وطرحها عبر خدمة Game Pass أو بيعها بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المبادرات تدريجياً بين عامي 2027 و2028 بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من أجهزة Xbox، فيما تخطط مايكروسوفت لإطلاق أول دفعة من ألعاب Xbox الأصلية على الحواسيب الشخصية خلال تشرين الأول 2026، في إطار توجهها نحو تعزيز التوزيع الرقمي وتوحيد تجربة الألعاب عبر مختلف الأجهزة.