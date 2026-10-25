جهاز ذكي يحظر تطبيقات الهاتف تلقائياً للحد من الاستخدام الليلي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «بريك» الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الرفاه الرقمي والحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية جهازاً ذكياً جديداً يحمل اسم «بريك نايت» (Brick Night)، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على الحد من استخدام الهواتف الذكية قبل النوم، عبر حظر تطبيقات محددة تلقائياً عند دخول الهاتف إلى غرفة النوم أو إلى مساحة يحددها المستخدم.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني أول أمس أن الجهاز يعتمد على تقنية البلوتوث لتحديد نطاق مكاني يُفعّل الحظر تلقائياً عند دخول الهاتف إليه، بخلاف الإصدار السابق الذي يتطلب تقريب الهاتف من الجهاز لتفعيل القيود، ويمكن ضبط نطاق الحظر ليصل إلى نحو 7 أمتار طولاً وعرضاً.

ويتيح الجهاز للمستخدم اختيار التطبيقات التي يرغب في حظرها، بدلاً من تعطيل الهاتف بالكامل، كما يدعم استخدامه من قبل عدة أشخاص، مع إمكانية تخصيص إعدادات مستقلة لكل منهم، تشمل التطبيقات المحظورة والأوقات والمناطق التي يُفعّل فيها الحظر.

ويعمل «بريك نايت» باستخدام بطاريتين من طراز «CR2477»، ولا يحتاج إلى إعادة الشحن، ويكمن الاختلاف الأساسي بينه وبين الإصدار الأصلي في اعتماده على التفعيل التلقائي عبر تحديد الموقع، بدلاً من تقنية الاتصال قريب المدى «NFC»، التي تتطلب تقريب الهاتف من الجهاز لتفعيل الحظر.

ويأتي إطلاق الجهاز في ظل الاهتمام بالحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، ولا سيما خلال ساعات الليل، إذ يتيح للمستخدمين تقييد الوصول إلى التطبيقات التي قد تشغلهم عن النوم، مع بقاء الاستفادة منه مرتبطة باختيارهم للتطبيقات والإعدادات المناسبة لاحتياجاتهم.