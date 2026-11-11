ابتسامة من غريب قد تفعل أكثر مما تتوقع.. دراسة تفسر السبب

واشنطن-سانا

قد تكون ابتسامة عابرة أو كلمة طيبة من شخص لا نعرفه كافية لتغيير حالتنا النفسية، وخصوصاً في يوم متعب أو بعد موقف محرج، إذ تمنحنا هذه اللفتات البسيطة شعوراً بالاهتمام والتقدير، وتعزز إحساسنا بأننا مقبولون ولنا مكان بين الآخرين.

وذكر موقع جامعة جورجيا الأمريكية، في تقرير نشره أول أمس، أن بحثاً اجتماعياً أجراه جوزيف هيرمانوفيتش، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة، تناول أثر اللقاءات القصيرة والإيجابية بين الغرباء في تعزيز شعور الإنسان بالانتماء والتقدير والقبول الاجتماعي.

وأوضح هيرمانوفيتش أن هذه اللقاءات، التي أطلق عليها اسم «التفاعلات العابرة»، تشمل مواقف يومية بسيطة، مثل الابتسام لشخص غريب، أو توجيه كلمة مشجعة إليه، أو إظهار التعاطف معه، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات تحمل رسالة ضمنية مفادها بأن الطرف الآخر ملحوظ ومقبول وله مكان في محيطه الاجتماعي.

وتبرز أهمية هذه التفاعلات أيضاً في البيئات الجامعية، إذ أظهرت أبحاث سابقة أجراها الباحث، أن اهتمام شخص بالطالب وسؤاله عن أحواله يمكن أن يعزز شعوره بالانتماء إلى المجتمع الجامعي، في حين قد يؤدي غياب الاهتمام والتواصل إلى زيادة شعوره بالعزلة والتفكير في ترك الدراسة.

وبيّن البحث أن بناء الروابط الإنسانية لا يتطلب دائماً صداقة طويلة أو معرفة مسبقة، فقد تسهم لحظات التواصل القصيرة في تخفيف الشعور بالوحدة، وتعزيز إحساس الفرد بأنه موضع اهتمام وتقدير، حتى عندما تأتي هذه اللفتات من أشخاص لا يعرفهم.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التفاعلات اليومية البسيطة في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتؤكد أن تصرفاً عفوياً أو كلمة لطيفة قد تترك أثراً يتجاوز لحظة حدوثها.