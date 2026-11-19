واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتحديد العناصر البصرية الأكثر قابلية للتذكر، قد تفتح آفاقاً جديدة لتصميم مواد تعليمية وطبية تساعد الأطفال والمرضى على استيعاب المعلومات التي يصعب تذكرها.

وذكر موقع «فيز دوت أورغ» العلمي، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن باحثين من جامعة شيكاغو أجروا تجربة لدراسة العوامل التي تجعل بعض الأعمال الفنية أكثر رسوخاً في الذاكرة من غيرها، من خلال تنظيم مسابقة فنية طُلب فيها من فنانين ابتكار أعمال يسهل تذكرها وأخرى يصعب تذكرها، حيث جمعوا 86 عملاً فنياً، واختبروا قدرة المشاركين على تذكرها عبر الإنترنت، قبل عرض 40 منها في معرض فني استمر شهراً.

وأظهرت النتائج أن الأعمال الفنية الأكثر بساطة، والأقل احتواءً على عناصر متكررة أو أشكال متناظرة، كانت أكثر قابلية للتذكر، كما حافظت على هذا التفوق عند عرضها في المعرض، حيث تمكن الزوار من تذكرها بعد التجول بين اللوحات لبضع دقائق، حتى دون محاولة متعمدة لحفظ تفاصيلها.

واختبر الباحثون كذلك نموذجاً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ريسميم» (ResMem)، طوره باحثون للتنبؤ بمدى قابلية الصور للتذكر، فحقق أداءً أفضل من الفنانين والمشاركين العاديين في تحديد الأعمال الأكثر رسوخاً في الذاكرة، رغم أن تدريبه اقتصر على الصور الفوتوغرافية، وتمكن من تحليل الأعمال الفنية المرسومة والتنبؤ بمدى تذكرها.

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة «العلوم النفسية» (Psychological Science)، يمكن الاستفادة من هذه النتائج في تطوير أدوات تساعد على اختيار الصور والرسومات الأكثر قدرة على ترسيخ المعلومات، ولا سيما في المواد التعليمية والطبية، بما يدعم تعلم الأطفال والمرضى للمعلومات التي يصعب عليهم استيعابها أو تذكرها.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام توظيف التقنيات الحديثة والفنون في تطوير أساليب التعلم والتواصل البصري، والاستفادة من خصائص الصور في جعل المعلومات أكثر وضوحاً وسهولة في التذكر.