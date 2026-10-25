تقنية يابانية تستخدم الأشعة تحت الحمراء لإطالة نضارة الفواكه والخضراوات

طوكيو-سانا

طوّر باحثون يابانيون تقنية تعتمد على ومضات ضوئية قصيرة من الأشعة تحت الحمراء القريبة، بهدف إبطاء تلف الفواكه والخضراوات والحفاظ على نضارتها مدة أطول، بما يسهم في الحد من الهدر الغذائي وتحسين حفظ المحاصيل بعد حصادها.

وذكر موقع «فور بي دي إيه» التقني اليوم الأحد أن فريقاً بحثياً من جامعة أوساكا اليابانية طوّر التقنية التي تعتمد على تعريض المحاصيل لنبضات ضوئية قصيرة، تحفّز استجابات دفاعية طبيعية في النباتات، قد تساعد على تقليل فقدان المياه والحد من نمو العفن.

وأوضح الباحثون أن المعالجة تستغرق نحو 0.2 ثانية، ويمكن تطبيقها على أنواع من الفواكه والخضراوات الحساسة، مثل الفراولة واليوسفي والطماطم، دون الحاجة إلى إضافة مواد حافظة كيميائية، الأمر الذي قد يساعد على إطالة مدة صلاحيتها وتسهيل تخزينها ونقلها.

وتندرج هذه التقنية ضمن الأبحاث الرامية إلى تطوير وسائل مستدامة لحفظ المنتجات الزراعية بعد الحصاد، وتقليل الفاقد خلال مراحل التخزين والتوزيع، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.