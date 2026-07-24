متقاعد ألماني يحول عقاراً بقيمة 10 ملايين يورو إلى مشروع سكني خيري

برلين-سانا

في مبادرة إنسانية لافتة، قرر مهندس معماري ألماني متقاعد التبرع بعقار تاريخي يملكه في مدينة ميونيخ، تقدر قيمته بنحو 10 ملايين يورو، بهدف تحويله إلى مشروع يوفر مساكن بأسعار ميسورة للعاملين في القطاع الصحي والطلاب والأسر الشابة وكبار السن، بدلاً من بيعه وتحقيق عائد مالي كبير.

وذكر موقع دويتشه فيله (DW) في تقرير نشره أول أمس، أن المهندس المعماري المتقاعد أوتو غوغر، البالغ من العمر 89 عاماً، نقل ملكية منزله التاريخي والأرض التابعة له، والبالغة مساحتها أكثر من 3000 متر مربع، إلى مؤسسة “Daheim im Viertel” الخيرية المتخصصة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استخدام العقار لأغراض اجتماعية.

وأوضح غوغر أنه لم يعتبر العقار ملكية شخصية، بل أمانة ورثها عن والده الذي كان أول طبيب في حي غروسهادرن بمدينة ميونيخ، مشيراً إلى أن رغبته كانت ترك أثر يعود بالنفع على المجتمع.

وبموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة الخيرية، سيحتفظ غوغر وشقيقته بحق الإقامة في المنزل مدى الحياة، فيما ستُحظر عملية بيع الأرض لمدة 60 عاماً لضمان استمرار استخدامها في خدمة المجتمع وإبقائها خارج سوق العقارات.

وتخطط المؤسسة لبناء بين 25 و30 شقة سكنية مخصصة للعاملين في مستشفى جامعة ميونيخ والطلاب والأسر الشابة، إضافة إلى سكن جماعي مدعوم لكبار السن، على أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 2027 واستقبال السكان الأوائل نهاية عام 2028.