دراسة ترصد ارتباطاً محدوداً بين مستويات فيتامين B6 وأعراض الاكتئاب

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات فيتامين B6 في الدم يرتبط بانخفاض طفيف في احتمالية ظهور أعراض الاكتئاب المتوسطة إلى الشديدة، دون أن تثبت وجود علاقة سببية بين مستوى الفيتامين والإصابة بالاكتئاب.

وذكر موقع روسيا اليوم أمس الثلاثاء أن الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة جورجيا الجنوبية ونشرتها مجلة «Journal of Affective Disorders»، حللت بيانات أكثر من 26 ألف بالغ شاركوا في المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية بين عامي 2005 و2014، وبحثت العلاقة بين مستويات الفيتامينات A وC وD وE وB6 وB9 وB12 وأعراض الاكتئاب التي قيست باستخدام استبيان «PHQ-9».

وأظهرت النتائج أن نحو ربع المشاركين سجلوا أعراضاً اكتئابية، فيما تراجعت معظم الارتباطات بين مستويات الفيتامينات وأعراض الاكتئاب بعد احتساب عوامل عدة، بينها العمر والدخل ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم والتدخين والحالة الصحية، بينما استمر ارتباط ضعيف بين ارتفاع مستويات فيتامين B6 وانخفاض أعراض الاكتئاب المتوسطة إلى الشديدة.

وأوضح الباحثون أن فيتامين B6 يؤدي دوراً في عدد من العمليات الحيوية المرتبطة بإنتاج نواقل عصبية، منها السيروتونين والدوبامين وحمض غاما-أمينوبيوتيريك، وهي مواد تشارك في تنظيم المزاج ووظائف الجهاز العصبي، مشددين في الوقت نفسه على أن النتائج لا تثبت أن الفيتامين يمنع الاكتئاب أو يعالجه.

وحذر الباحثون من اعتبار النتائج توصية بتناول مكملات فيتامين B6 للوقاية من الاكتئاب أو علاجه، لافتين إلى أن طبيعة الدراسة الرصدية لا تسمح بإثبات علاقة سببية، وأن هناك حاجة إلى أبحاث إضافية لتحديد طبيعة الصلة بين مستويات الفيتامين والصحة النفسية.

ويتوافر فيتامين B6 بصورة طبيعية في عدد من الأغذية، بينها الدواجن والأسماك والبطاطا والموز والبقوليات والحبوب المدعمة، فيما قد يؤدي الإفراط في تناول مكملاته لفترات طويلة إلى أضرار عصبية.