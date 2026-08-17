دراسة: الشعور بالتقدم في العمر يرتبط باضطرابات النوم

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون في مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أكبر من أعمارهم الحقيقية، قد يكونون أكثر عرضة لمشكلات النوم، مثل الأرق وعدم انتظام مواعيد النوم، إضافة إلى تقييم أقل لحالتهم الصحية والبدنية.

وذكرت وكالة سبوتنيك أمس الأحد، أن الدراسة التي شارك في إعدادها الاختصاصي النفسي السريري ونائب رئيس قسم البحث والشؤون العلمية في المؤسسة جوزيف إم. دزيرزيفسكي، بحثت العلاقة بين العمر المُدرَك ونتائج النوم لدى 3177 شخصاً بالغاً، بلغ متوسط أعمارهم 42.8 عاماً.

وطلب الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Sleep أيار الماضي من المشاركين تحديد أعمارهم الفعلية والعمر الذي يشعرون به، إلى جانب الإجابة عن أسئلة تتعلق بجودة النوم والأرق والاكتئاب والقلق والحالة الصحية والبدنية.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين شعروا بأنهم أكبر سناً من أعمارهم الفعلية سجلوا مستويات أعلى من أعراض الأرق واضطرابات النوم، إلى جانب انخفاض انتظام النوم، وتأثر نشاطهم خلال ساعات النهار.

وبقي هذا الارتباط قائماً حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، من بينها العمر الحقيقي والجنس ومستويات الاكتئاب والقلق.

ويرجح الباحثون أن تؤدي اضطرابات النوم دوراً في العلاقة بين الشعور بالتقدم في العمر وتقييم الحالة الصحية، إذ يمكن لقلة النوم وعدم انتظامه أن يسببا التعب وانخفاض الطاقة وصعوبة التركيز، ما قد يؤثر في نظرة الشخص إلى صحته وعمره.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الشعور بالتقدم في العمر والأرق، وإنما تشير إلى ارتباط بين هذه العوامل، إلا أن معرفة العمر الذي يشعر به الشخص قد توفر مؤشراً إضافياً يساعد على فهم علاقته بالنوم والصحة العامة.

وقد تسهم جودة النوم وانتظامه في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وتحسين النشاط اليومي.