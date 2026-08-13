غوغل يتيح تحويل لغة الإشارة إلى نص للتفاعل مع الخدمات الرقمية

واشنطن-سانا

طورت شركة غوغل نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي قادراً على تحويل لغة الإشارة إلى نص، بما يتيح للمستخدمين البحث على الإنترنت وكتابة الرسائل والتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام الإشارات بدلاً من الكتابة.

وذكر موقع غوغل ديب مايند في تقرير نشره أمس الأربعاء أن النموذج، الذي يحمل اسم SL2T، يعتمد على أكثر من 100 ألف ساعة من بيانات لغة الإشارة تغطي أكثر من 50 لغة، مشيراً إلى بدء طرحه للمستخدمين مع دعم لغة الإشارة الأمريكية وتحويلها إلى نص باللغة الإنكليزية.

وأوضح الموقع أن فهم لغة الإشارة يختلف عن تحويل الكلام إلى نص، كونها لغة مستقلة لها قواعدها ومفرداتها، ولا تقتصر على حركات اليدين، بل تشمل أيضاً تعبيرات الوجه وحركات الرأس والجسم، لذلك صمم النموذج لتحليل هذه الإشارات مجتمعة وتحويلها إلى نص مفهوم.

وللحد من كمية البيانات المرئية المرسلة، يعتمد النظام على تقنية تحدد النقاط الأساسية لحركة اليدين والوجه والجسم، ثم يستخدم هذه المعلومات بدلاً من إرسال تسجيل الفيديو كاملاً إلى نظام الترجمة، ما يسهم في تقليل كمية البيانات المرئية الحساسة التي تغادر الجهاز.

وصمم النموذج للعمل بصورة مباشرة أثناء أداء الإشارات، مع تقليل التأخير بين حركة المستخدم وظهور النص، واختبرته غوغل بالتعاون مع مستخدمين من الصم وخبراء من مجتمع الصم.

وتشكل هذه التقنية خطوة جديدة نحو جعل أدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية أكثر سهولة وإتاحة لمستخدمي لغة الإشارة.