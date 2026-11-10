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انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏

IMG 0528 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏
أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص – ‏السلمية بإشراف فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية -حمص -سانا

حمص-سانا‏

أنجز فرع الشركة السورية للبناء والتشييد في حمص أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص – ‏السلمية بنسبة 100 بالمئة من العقد الأساسي بإشراف فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، ‏بهدف تحسين واقع الطريق وتعزيز السلامة المرورية وانسيابية حركة السير.

IMG 0521 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏

وأوضح المهندس عصام سليمان، المشرف على المشروع عن الشركة المنفذة، في تصريح لـ ‏سانا، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تضمنت قشط الطبقات الإسفلتية المهترئة وإعادة تزفيتها، مع ‏تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، مبيناً أن كثافة الحركة المرورية، وخاصة مرور الصهاريج ‏والشاحنات الثقيلة، شكلت أبرز تحديات العمل.‏

من جهته، بيّن المهندس حسام يازجي، المشرف على المشروع عن المؤسسة العامة للمواصلات ‏الطرقية، أن الأعمال شملت مقطعاً بطول 22 كيلومتراً ضمن محافظة حمص، وتضمنت معالجة ‏المواقع الأكثر تضرراً وصيانة جوانب الطريق، وإنجاز كامل العقد الأساسي.‏

IMG 0520 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏

وأشار مدير المكتب الإعلامي لبلدة عين النسر، محمود جدعان، إلى الأهمية الاستراتيجية للطريق ‏باعتباره ممراً حيوياً لحركة السيارات والصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، فضلاً عن دوره ‏في ربط المناطق وخدمة المسافرين، فيما لفت سامر الجبيلي، من أهالي قرية المشرفة، إلى أن ‏إنجاز أعمال التأهيل ساهم في تحسين وضع الطريق بشكل كبير.‏

ويربط طريق حمص – السلمية المنطقة الوسطى بالمنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية، ويخدم ‏عدداً من التجمعات السكانية، كما يشكل مساراً بديلاً لطريق حمص – حماة عند تنفيذ أعمال ‏الصيانة على جسر الرستن، ما يمنحه أهمية إضافية في تأمين حركة التنقل والنقل بين ‏المحافظات والمناطق.

DJI 0098 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏
DJI 0102 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏
IMG 0518 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏
IMG 0536 انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏
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