انتهاء أعمال تأهيل طريق حمص – السلمية ‏

حمص-سانا
أنجز فرع الشركة السورية للبناء والتشييد في حمص أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص – السلمية بنسبة 100 بالمئة من العقد الأساسي بإشراف فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بهدف تحسين واقع الطريق وتعزيز السلامة المرورية وانسيابية حركة السير.
وأوضح المهندس عصام سليمان، المشرف على المشروع عن الشركة المنفذة، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تضمنت قشط الطبقات الإسفلتية المهترئة وإعادة تزفيتها، مع تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، مبيناً أن كثافة الحركة المرورية، وخاصة مرور الصهاريج والشاحنات الثقيلة، شكلت أبرز تحديات العمل.
من جهته، بيّن المهندس حسام يازجي، المشرف على المشروع عن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن الأعمال شملت مقطعاً بطول 22 كيلومتراً ضمن محافظة حمص، وتضمنت معالجة المواقع الأكثر تضرراً وصيانة جوانب الطريق، وإنجاز كامل العقد الأساسي.
وأشار مدير المكتب الإعلامي لبلدة عين النسر، محمود جدعان، إلى الأهمية الاستراتيجية للطريق باعتباره ممراً حيوياً لحركة السيارات والصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، فضلاً عن دوره في ربط المناطق وخدمة المسافرين، فيما لفت سامر الجبيلي، من أهالي قرية المشرفة، إلى أن إنجاز أعمال التأهيل ساهم في تحسين وضع الطريق بشكل كبير.
ويربط طريق حمص – السلمية المنطقة الوسطى بالمنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية، ويخدم عدداً من التجمعات السكانية، كما يشكل مساراً بديلاً لطريق حمص – حماة عند تنفيذ أعمال الصيانة على جسر الرستن، ما يمنحه أهمية إضافية في تأمين حركة التنقل والنقل بين المحافظات والمناطق.