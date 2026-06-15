دراسة: ضبط مستويات السكر في مرحلة ما قبل السكري يقلل مخاطر أمراض القلب بشكل كبير

photo 2026 06 15 12 56 11 دراسة: ضبط مستويات السكر في مرحلة ما قبل السكري يقلل مخاطر أمراض القلب بشكل كبير

لندن وبرلين-سانا

توصل باحثون من كلية كينغز لندن بالتعاون مع جامعة دريسدن للتكنولوجيا في ألمانيا إلى أن عكس مرحلة ما قبل السكري والعودة بمستويات السكر في الدم إلى النطاق الطبيعي، قد يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة، بما في ذلك الدخول إلى المستشفى بسبب قصور القلب.

ونقل موقع Science Daily العلمي أمس الأحد عن الدراسة المنشورة في دورية لانسيت للسكري والغدد الصماء أن النتائج أظهرت أن الأشخاص الذين نجحوا في استعادة مستويات السكر الطبيعية انخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب أو الحاجة إلى دخول المستشفى، بسبب قصور القلب بنسبة 58 بالمئة، مقارنة بمن استمرت لديهم حالة ما قبل السكري.

وأوضحت الدراسة أن هذا التحسن ارتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بمضاعفات قلبية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 42 بالمئة، مشيرة إلى استمرار هذه الفوائد الصحية على مدى سنوات طويلة.

وأكد الباحثون أن الوصول إلى التعافي من مرحلة ما قبل السكري قد يشكل هدفاً وقائياً مهماً للحد من مخاطر أمراض القلب، إلى جانب عوامل معروفة مثل ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول والإقلاع عن التدخين، داعين إلى تعزيز التدخلات المبكرة للحد من العبء الصحي العالمي لهذه الحالة.

وتُعد مرحلة ما قبل السكري حالة شائعة تصيب أكثر من مليار شخص حول العالم، حيث يرتفع فيها مستوى السكر في الدم دون الوصول إلى تشخيص داء السكري من النوع الثاني، لكنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى في حال عدم تطورها إلى سكري كامل.

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