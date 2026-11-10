السورية للحبوب تبدأ تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية تاريخ النشر: 2026/11/10 6:31 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 6:52 مساءً صومعتان بيتونيتان وأربع صويمعات معدنية، بطاقة إجمالية تبلغ 270 ألف طن، تبدأ المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة تأهيلها، بهدف الحد من التخزين في العراء وحماية مخزون الحبوب من الهدر والتأثيرات الجوية. بعد 14 عاماً من الانقطاع.. الكهرباء تعود إلى ناحية التمانعة في ريف إدلب أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض أُزيلت في حيي بني زيد والأشرفية بحلب تأهيل مركز النشوة الصحي في الحسكة لاستقبال شرائح أكبر من المراجعين ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المطاعم بمدينة الحسكة انطلاق أعمال إعادة تأهيل مخبز الشدادي بريف الحسكة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةالسورية للحبوب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي آخر الأخبار اقتصاد سورياسوريا والعالم مسؤولون سوريون يشاركون في مؤتمر “الاستثمار في سوريا” بمدينة فرانكفورت دولي فرنسا تحذّر من خطر تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران منوعات دراسة: طريقة إعطاء مضادات الصفائح تؤثر في التعافي بعد النوبة القلبية