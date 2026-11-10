السورية للحبوب تبدأ تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية

صومعتان بيتونيتان وأربع صويمعات معدنية، بطاقة إجمالية تبلغ 270 ألف طن، تبدأ المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة تأهيلها، بهدف الحد من التخزين في العراء وحماية مخزون الحبوب من الهدر والتأثيرات الجوية.