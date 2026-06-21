اكتشاف مخبز أثري يعود إلى حقبة حرب الاستقلال الأمريكية في ولاية كونيتيكت

واشنطن-سانا

عثر علماء آثار على مخبز أثري مدفون بحالة حفظ استثنائية في ساحة “لبنان غرين” بولاية كونيتيكت الأمريكية، ضمن سلسلة اكتشافات تسلط الضوء على تاريخ البلدة خلال فترة حرب الاستقلال الأمريكية، بالتزامن مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ووفقاً لما أوردته شبكة CNN اليوم الأحد، كشف الباحثون خلال أعمال التنقيب عن مجموعة من القطع الأثرية والبقايا المعمارية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، من بينها مخبز تاريخي مدفون أسهم في تقديم صورة أوضح عن الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال القرن الثامن عشر.

وأشار علماء الآثار إلى أن المكتشفات الجديدة توفر معلومات مهمة حول الدور الذي لعبته البلدة خلال مرحلة حرب الاستقلال، كما تساعد في توثيق تفاصيل الحياة الاجتماعية والمعيشية لسكانها في تلك الفترة.

ويأمل الباحثون أن تسهم نتائج الحفريات الجارية في إثراء الدراسات التاريخية المتعلقة بنشأة الولايات المتحدة وتطور مجتمعاتها المحلية خلال مرحلة التأسيس.