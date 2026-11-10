الصين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة

بكين-سانا ‏

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع بكين ‏من أجل بناء علاقات تجارية مستقرة ومتوازنة، مؤكداً أن التعاون يصب في مصلحة ‏الجانبين، بينما تؤدي المواجهة إلى خسارتهما.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير ‏أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الصين والاتحاد الأوروبي يمثلان ‏شريكين تجاريين رئيسيين لبعضهما البعض، مشدداً على أهمية الحفاظ على العلاقات ‏الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الطرفين.‏

وأعرب وانغ عن ثقته بأن فرنسا، باعتبارها عضواً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، ستؤدي ‏دوراً بناءً في دفع العلاقات بين بكين وبروكسل نحو مزيد من الاستقرار والتوازن.‏

وتأتي الدعوة الصينية في ظل تحديات تجارية واقتصادية تشهدها العلاقات بين بكين ‏والاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلافات المتعلقة بالواردات الصينية والمنافسة الصناعية ‏والدعم الحكومي للشركات، ولا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا ‏والطاقة.‏

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في ‏الصين، مبرراً ذلك بوجود دعم حكومي صيني يؤثر في المنافسة داخل السوق الأوروبية، ‏فيما اعترضت بكين على هذه الإجراءات، واتخذت خطوات تجارية مقابلة في بعض ‏القطاعات.‏