الصين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة

بكين-سانا
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع بكين من أجل بناء علاقات تجارية مستقرة ومتوازنة، مؤكداً أن التعاون يصب في مصلحة الجانبين، بينما تؤدي المواجهة إلى خسارتهما.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الصين والاتحاد الأوروبي يمثلان شريكين تجاريين رئيسيين لبعضهما البعض، مشدداً على أهمية الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الطرفين.
وأعرب وانغ عن ثقته بأن فرنسا، باعتبارها عضواً أساسياً في الاتحاد الأوروبي، ستؤدي دوراً بناءً في دفع العلاقات بين بكين وبروكسل نحو مزيد من الاستقرار والتوازن.
وتأتي الدعوة الصينية في ظل تحديات تجارية واقتصادية تشهدها العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلافات المتعلقة بالواردات الصينية والمنافسة الصناعية والدعم الحكومي للشركات، ولا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا والطاقة.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مبرراً ذلك بوجود دعم حكومي صيني يؤثر في المنافسة داخل السوق الأوروبية، فيما اعترضت بكين على هذه الإجراءات، واتخذت خطوات تجارية مقابلة في بعض القطاعات.