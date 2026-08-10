غوغل تختبر ميزة في Pixel 11 لتحويل المحادثات إلى مهام باستخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعتزم شركة غوغل إضافة ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى هواتف Pixel 11، تتيح تحليل محتوى المحادثات وتحويل المعلومات المهمة الواردة فيها إلى نصوص وملخصات وإجراءات يمكن تنفيذها لاحقاً.

وذكر موقع Android Authority المتخصص في أخبار وتقنيات نظام أندرويد أول أمس أن تفاصيل الميزة، التي تحمل اسم Conversation Capture، ظهرت بعد تحليل شيفرات برمجية مرتبطة بنظام أندرويد، مشيراً إلى أنها قد تتيح تسجيل المحادثات وتحويلها إلى نصوص، إلى جانب إعداد ملخصات واستخراج معلومات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ إجراءات لاحقة.

وتختلف الميزة المرتقبة عن وظيفة تسجيل المحادثات المتاحة حالياً في هواتف Pixel، إذ لا تقتصر على تسجيل الصوت وتحويله إلى نص، وإنما تهدف إلى تحليل مضمون الحديث واستخراج المعلومات المهمة، مثل المواعيد والمهام والاتفاقات التي يتم التوصل إليها أثناء المحادثة.

ومن المتوقع أن تعتمد Conversation Capture على قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها غوغل عبر Gemini لتحليل محتوى المحادثات وفهم سياقها واستخراج المهام والمعلومات التي تحتاج إلى متابعة، إلا أن الشركة لم تعلن رسمياً تفاصيل الميزة أو تؤكد موعد طرحها.

ومن المنتظر أن تكشف غوغل مزيداً من التفاصيل حول هواتف Pixel 11 والميزات الجديدة المرتبطة بها خلال فعالية Made by Google المقررة في 12 آب الجاري، وفي حال تأكد إطلاق الميزة، فإنها قد تمثل خطوة جديدة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في الاستخدام اليومي للهواتف الذكية.