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مشاهد روحانية من صلاة الجمعة في الجامع العمري بدرعا

‏”سوا منكمل الحكاية” معرض للحرف التراثية والأعمال اليدوية في قلعة دمشق بمناسبة ذكرى النصر
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المتاعية في ريف درعا تنير شوارعها بالطاقة البديلة بجهود مجتمعية
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تأهيل جسر الكيلومتر 6 على محور سنيسل صوامع الوليد بريف حمص
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