دراسة: قلة الأصدقاء قد ترتبط بمستويات ذكاء أعلى

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن قلة الأصدقاء لدى بعض الأشخاص لا تعكس بالضرورة عزلة اجتماعية، بل قد تكون مرتبطة بمستويات أعلى من الذكاء وطريقة مختلفة في معالجة العلاقات الاجتماعية.

وذكر موقع Global English Editing المتخصص في الأبحاث الأكاديمية أن الباحثين ساتوشي كانازاوا من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ونورمان لي من جامعة سنغافورة للإدارة، توصلا إلى أن الأفراد ذوي الذكاء العالي يميلون إلى تحليل التفاعلات الاجتماعية بشكل أعمق، والبحث عن التحفيز الفكري بدلاً من تكوين شبكات اجتماعية واسعة.

وأشارت النتائج إلى أن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يحققون رضا أكبر عن حياتهم من خلال عدد محدود من العلاقات القريبة والعميقة، بدلاً من الحفاظ على علاقات اجتماعية كثيرة لكنها سطحية.

كما أوضح الباحثان أن بعض الأفراد قد يشعرون بالإرهاق بعد اللقاءات الاجتماعية العادية بسبب الجهد الذهني المبذول في معالجة الأفكار المعقدة وتحويلها إلى لغة بسيطة مفهومة للآخرين.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص ذوي القدرات العقلية المرتفعة يفضلون عادة العلاقات الانتقائية القائمة على النقاشات العميقة وتبادل الأفكار، وهو ما يمنحهم شعوراً أكبر بالتواصل الحقيقي مقارنة بالتفاعلات الاجتماعية السطحية.