تلميذة كندية في الثانية عشرة تطور مشروعاً ناشئاً لمساعد صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

أوتاوا-سانا

أسست التلميذة الكندية مانا جامبالا، البالغة من العمر 12 عاماً، مشروعاً ناشئاً في مجال الذكاء الاصطناعي، طورت من خلاله مساعداً صوتياً ذكياً يحمل اسم “فوكسا”، بهدف المساعدة في إدارة المكالمات الهاتفية والرد عليها على مدار الساعة.

وذكر موقع Business Insider المتخصص بأخبار الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا في تقرير حديث، أن فكرة المشروع جاءت بعدما لاحظت جامبالا، أثناء مساعدتها والدها في عمله، الصعوبات التي يواجهها الموظفون في التعامل مع العدد الكبير من المكالمات الواردة، ما دفعها إلى تطوير نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة هذه المشكلة.

واستعانت جامبالا في المراحل الأولى من تطوير المشروع بأدوات للذكاء الاصطناعي، من بينها ChatGPT، قبل أن تنتقل إلى استخدام نظام Claude الذي طورته شركة Anthropic، حيث تعمل على كتابة أجزاء من الشيفرة البرمجية واختبارها وتطويرها لبناء نظامها الخاص.

وأظهرت جامبالا اهتماماً مبكراً بمجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إذ شاركت في مسابقات متخصصة، وفازت بإحدى فعاليات الأولمبياد المرتبطة بهذا المجال، كما حصلت على منحة مخصصة لطلاب المدارس العاملين على مشاريع ناشئة.

وتواصل التلميذة الكندية تطوير مشروعها بتمويل ذاتي، مع خطة للتوسع مستقبلاً من خلال الانضمام إلى برامج لتسريع الأعمال، والسعي للحصول على تمويل استثماري لدعم نمو المشروع.