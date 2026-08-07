غوغل تختبر ميزة جديدة لمساعدة مستخدمي هواتف Pixel في تشخيص الأعطال

شركة غوغل غوغل تختبر ميزة جديدة لمساعدة مستخدمي هواتف Pixel في تشخيص الأعطال

واشنطن-سانا

تختبر شركة غوغل ميزة جديدة لهواتف Pixel تتيح للمستخدمين الاستعانة بمساعدها الذكي Gemini لتشخيص بعض مشكلات الهاتف وتقديم حلول مباشرة لها، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعامل مع الأعطال والإعدادات اليومية دون الحاجة إلى البحث يدوياً داخل قوائم الهاتف.

وذكر موقع Android Authority التقني أمس الخميس أن الميزة الجديدة تحمل اسم Device Help، وما زالت قيد الاختبار، تتيح للمستخدم وصف المشكلة التي يواجهها بلغة طبيعية، مثل سرعة نفاد البطارية أو مشكلات عرض الشاشة، ليحلل Gemini الحالة ويقدم شرحاً مختصراً واقتراحات عملية لمعالجتها.

وبحسب الموقع، لا تقتصر الميزة على تقديم الإرشادات، إذ يمكن لـ Gemini تنفيذ بعض الإجراءات مباشرة بعد موافقة المستخدم، مثل تفعيل وضع توفير الطاقة أو البطارية التكيفية أو الوضع الداكن، ما يقلل الحاجة إلى التنقل يدوياً بين إعدادات الهاتف.

ولا تزال Device Help في المرحلة التجريبية، ولذلك قد لا تكون متاحة لجميع مستخدمي هواتف Pixel حالياً، فيما يمكن للمستخدمين التحقق من توفرها من خلال تطبيق Gemini والضغط على علامة «+» ضمن مربع إدخال النص.

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