واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم رسائل الشركات بعيداً عن المحادثات الشخصية

واشنطن-سانا

تختبر منصة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تنظيم الرسائل داخل التطبيق، من خلال فصل رسائل الشركات عن المحادثات الشخصية، وذلك مع تزايد استخدام المنصة للتواصل بين المؤسسات والعملاء.

وذكر موقع “تك كرانش” التقني أول أمس، نقلاً عن شركة ميتا، أن واتساب يختبر ميزة تنقل تلقائياً رسائل الشركات الكبرى، مثل البنوك وشركات الطيران، إلى مجلد منفصل بعد فترة من وصولها، مع منح المستخدمين خيار تعطيل هذه الميزة إذا رغبوا في إبقاء الرسائل ضمن قائمة المحادثات الرئيسية، من دون إمكانية التحكم بموعد نقلها.

وأوضحت ميتا أن الميزة الجديدة ستخصص مجلداً باسم “العروض والتحديثات” لعرض رسائل الشركات، مثل أكواد الخصومات وإشعارات الشحن والتوصيل، بهدف تقليل ازدحام قائمة المحادثات الرئيسية وتسهيل الوصول إلى الرسائل الشخصية، مع الاحتفاظ برسائل المؤسسات في قسم منفصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب للحد من الرسائل غير المرغوب فيها وتحسين تجربة المستخدم، إذ سبق للمنصة أن أتاحت إلغاء الاشتراك في بعض الرسائل التسويقية عام 2024، وفرضت قيوداً على الرسائل الجماعية، كما حدّت من عدد الرسائل التي يمكن للشركات إرسالها دون تفاعل من المستخدمين خلال عام 2025.