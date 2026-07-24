للمرة الأولى.. نماذج ذكاء اصطناعي تحقق العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات الدولي

بكين-سانا

حقق الذكاء الاصطناعي إنجازاً غير مسبوق، بعد أن نجحت نماذج متطورة في الحصول على العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO)، للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، في خطوة تعكس التقدم المتسارع لقدرات النماذج اللغوية في معالجة المسائل الرياضية المعقدة.

وذكرت وكالة فرانس برس أمس الخميس، نقلاً عن شركتي التكنولوجيا الصينيتين هواوي وشياوهونغشو، أن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حصلا على العلامة الكاملة في الإجابة عن أسئلة أولمبياد الرياضيات الدولي الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية هذا الشهر، بعد خضوعهما لآلية التقييم الرسمية المعتمدة في المسابقة.

وأكدت شركة “شياوهونغشو” أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها نموذج لغوي كبير العلامة الكاملة وفق نظام التقييم الرسمي للأولمبياد، معتبرة أن الإنجاز يمثل محطة بارزة في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت نماذج طورتها شركات، من بينها “غوغل” و”أوبن إيه آي”، قد حققت في نسخة عام 2025 نتائج تعادل مستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن آنذاك من الوصول إلى العلامة الكاملة التي حققها عدد محدود من المتسابقين البشر.

وشارك في أولمبياد هذا العام 666 متسابقاً من مختلف دول العالم، ولم يحصل على العلامة الكاملة سوى سبعة منهم، وفق النتائج الرسمية، فيما يشترط في المشاركين ألا تتجاوز أعمارهم عشرين عاماً.

وأوضحت شركة “هواوي” أن نموذجها “سيليا” أظهر قدرات متقدمة في حل مسائل متنوعة تغطي عدداً من فروع الرياضيات، بينما أعلنت “شياوهونغشو”، المعروفة عالمياً باسم “ريد نوت”، أن نموذجها “Dots Note 3.0” شارك في الأولمبياد للمرة الأولى.

وأشارت الشركتان إلى أن أسئلة المسابقة لم تُسلَّم إلى فرق تطوير الذكاء الاصطناعي إلا بعد انتهاء المتنافسين البشر من أداء الاختبار، مع إلزام النماذج بالإجابة ضمن المهلة الزمنية المحددة، ومن دون أي تدخل بشري، قبل إرسال الحلول إلى منظمي الأولمبياد لتقييمها.

وفي السياق ذاته، كشف ديدي داس، الشريك في شركة Menlo Ventures الأمريكية، أن أربعة نماذج متقدمة طورتها شركات “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”أكسيوم ماث” و”مونشوت إيه آي” حققت أيضاً العلامة الكاملة عند اختبارها على أسئلة أولمبياد هذا العام، معتبراً أن ذلك يمثل تطوراً لافتاً في قدرات الذكاء الاصطناعي على حل المسائل الرياضية عالية التعقيد.

ويؤكد هذا الإنجاز التقدم المتواصل في قدرات الذكاء الاصطناعي، مع اتساع مجالات الاستفادة منه في حل المشكلات العلمية المعقدة.