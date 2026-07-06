بطولة “روبوكوب 2026” في كوريا الجنوبية.. روبوتات بشرية تتنافس ذاتياً في كرة القدم

keSpvuQN 2 4 بطولة "روبوكوب 2026" في كوريا الجنوبية.. روبوتات بشرية تتنافس ذاتياً في كرة القدم

سيئول-سانا

شهدت مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية انطلاق منافسات بطولة “روبوكوب 2026” لكرة القدم الروبوتية، بمشاركة فرق روبوتية شبيهة بالبشر تتنافس عبر أنظمة ذاتية التشغيل بالكامل دون أي تدخل أو تحكم عن بعد، في عرض يعكس التطور المتسارع في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبطولة (.robocup.org) أمس الأحد، تقوم فكرة المنافسات على تمكين الروبوتات من اللعب بشكل مستقل، حيث تتخذ قراراتها داخل أرض الملعب وتنفذ خططها التكتيكية ذاتياً، في حين يقتصر دور البشر على الإشراف العام وإدارة سير المباريات والتحكيم بين الفرق المشاركة.

وكانت منافسات بطولة “روبوكوب 2026” لكرة القدم الروبوتية انطلقت في الـ 30 من حزيران الماضي على أن تختتم اليوم.

وتعود انطلاقة بطولة “روبوكوب” إلى عام 1997، حيث أُطلقت بهدف تطوير أنظمة روبوتية قادرة على التعاون والعمل الجماعي ضمن بيئة تنافسية، مع طموح بعيد المدى يتمثل في تطوير فريق روبوتات قادر على منافسة أبطال كرة القدم من البشر بحلول عام 2050.

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