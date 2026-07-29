منتجع صيني يقدم تجربة إقامة وسط الطبيعة في غرف عائمة وبيوت الأشجار

بكين-سانا

يقدم منتجع كايوان سينبو العائم في مدينة ووهان الصينية تجربة إقامة فريدة وسط الطبيعة، من خلال غرف عائمة وبيوت أشجار وأكواخ مستوحاة من شكل القرع، في مشروع يجمع بين التصميم البيئي والضيافة الحديثة على ضفاف بحيرة هوجوان.

وذكر موقع My Modern Met المتخصص بنشر الأخبار والقصص المتعلقة بالفن والتصميم والعمارة أول أمس نقلاً عن شركة DAHLIN للهندسة المعمارية التي صممت المشروع، أن المنتجع يقع على الشاطئ الشمالي لمدينة ووهان، ويعد أول منتجع عائم من نوعه في ضواحي وسط الصين، حيث استُلهم تصميمه من الطبيعة المحلية، ولا سيما الجبال والمياه وزهور اللوتس، بما يعكس هوية ووهان المعروفة بـ”مدينة المئة بحيرة”.

ويمتد المنتجع على مساحة تبلغ نحو 6.2 فدان، ويضم ستة أنماط مختلفة من أماكن الإقامة، تشمل الغرف العائمة وبيوت الأشجار وبيوت القوارب وأكواخاً مستوحاة من شكل القرع، لتوفير خيارات متنوعة للنزلاء في قلب الطبيعة.

واعتمد القائمون على المشروع مواد بناء تنسجم مع البيئة المحيطة، من بينها ألواح خشبية وتكسية من خشب الأرز الأحمر، بما يمنح المنتجع مظهراً ينسجم مع المشهد الطبيعي ويحد من الأثر البصري للمنشآت.

وتتميز بيوت الأشجار باستخدام الأخشاب الطبيعية والنوافذ الواسعة المطلة على الغابات، بينما توفر بيوت القوارب تجربة إقامة فوق سطح الماء، في حين صُممت أكواخ مراقبة النجوم بنوافذ سقفية تتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة السماء ليلاً.