دراسة: المراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة أكثر عرضة للقلق والاكتئاب

1447928.jpeg دراسة: المراهقون المصابون باضطراب فرط الحركة أكثر عرضة للقلق والاكتئاب

إدنبرة-سانا

أكدت دراسة حديثة أن المراهقين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، مع تقدمهم في العمر.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إدنبرة في اسكتلندا ونُشرت في مجلة Journal of Attention Disorders العلمية، إلى وجود ارتباط بين أعراض هذا الاضطراب وزيادة احتمالية ظهور مشكلات نفسية لدى المراهقين.

وبينت الدراسة أن المصابين يواجهون تحديات عاطفية واجتماعية، منها تقلب المزاج وصعوبات التركيز والنشاط الزائد، ما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وتدني تقدير الذات، ويزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية.

ووفقاً للدراسة، يعاني نحو 5 بالمئة من الأطفال والمراهقين في بريطانيا من هذا الاضطراب، فيما يواجه نحو ربعهم القلق، ويصاب نحو 40 بالمئة منهم بنوبات اكتئاب قبل سن الثلاثين، مشيرةً إلى أن مرحلة المراهقة تمثل فترة حساسة لتفاقم هذه المشكلات.

ولفتت إلى أن العوامل المؤثرة تختلف بين الجنسين، إذ يرتبط ذلك لدى الذكور بانخفاض تقدير الذات وتراجع الصحة النفسية للوالدين، بينما تتأثر الإناث بنقص المهارات الاجتماعية وصعوبات التفاعل مع الأقران.

وأكد الباحثون أن التركيز على معالجة الجوانب النفسية الداخلية للمراهقين قد يكون أكثر فاعلية من الاقتصار على ضبط السلوكيات الخارجية.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية التدخل المبكر وتقديم الدعم النفسي للمراهقين المصابين بهذا الاضطراب، بما يسهم في الحد من تفاقم المشكلات وتحسين جودة حياتهم على المدى الطويل.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك