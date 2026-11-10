تقرير: انخفاض انبعاثات الوقود الأحفوري هذا العام بسبب صدمة أسعار النفط جراء الحرب

أنطاليا-سانا
توقّع تقرير” الميزانية العالمية للكربون” أحد أبرز التقارير العلمية الدولية بشأن انبعاثات الكربون، أن تنخفض الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري بشكل طفيف هذا العام بفضل التوسع في الطاقة المتجددة وصدمة أسعار النفط التي نجمت عن الحرب في إيران.
وأظهر التقرير الذي نُشر تزامناً مع اجتماع الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد حالياً في أنطاليا بتركيا، و أوردت وكالة “فرانس برس” مقتطفات منه أن الانبعاثات الناجمة عن حرق النفط والغاز والفحم، وهي المسببات الرئيسية لتغير المناخ، ارتفعت بمتوسط 0.9 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عام 2025 إلا أنه يُتوقع أن تنخفض 0,4 في المئة هذا العام.
وسيكون هذا أول انخفاض سنوي منذ العام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى شلّ الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والنقل.
ووجد الباحثون المشاركون في إعداد التقرير، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، ساهما في خفض الانبعاثات إذ أدت إلى تراجع استهلاك النفط في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الخام.
كما ساهم نشر الألواح الشمسية ومزارع طاقة الرياح والمركبات الكهربائية في هذا الانخفاض. وخلص التقرير إلى أن ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة تلبى بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية.
تحذيرات من انتعاش الانبعاثات
وحذر مدير مكتب الميزانية الكربونية العالمية في جامعة إكستر في بريطانيا بيار فرايدلينغستين، من أن “انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري أمر مشجع، لكن هذا التراجع الذي يعود جزئياً إلى صدمات جيوسياسية لا يمثل حلاً مستداماً للمناخ “، مضيفاً: ” إن الحل الطويل الأمد يبقى في النشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة”.
من جهتها، أشارت كورين لو كيري أستاذة علوم تغير المناخ في جامعة إيست أنغليا، إلى أن الانبعاثات عاودت الارتفاع عندما تعافت الاقتصادات عقب صدمات مثل جائحة كوفيد-19 أو الأزمة المالية العالمية، وقالت: إنه من المرجح حدوث انتعاش “عندما تزول التوترات المتعلقة بالنفط”.
وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات المرتبطة بالنفط انخفضت 1.9 في المئة العام الماضي، لكن ذلك كان “على الأرجح استجابة قصيرة الأمد لصدمة الطاقة التي نجمت عن الحرب مع إيران”، وفق الباحثين.
ويتوقع أن تنخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 0.3 في المئة، في حين سترتفع الانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم 0.6 في المئة، كما يتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري إلى 38.2 مليار طن عام 2026.
ومع احتساب الانبعاثات الناجمة عن تحوّل استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، يتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 43.3 مليار طن مقارنة بـ42.8 مليار طن في العام الماضي.
ويُعد تقرير الميزانية العالمية للكربون (Global Carbon Budget) أحد أبرز التقارير العلمية الدولية التي يصدرها فريق مشروع الكربون العالمي (Global Carbon Project) لتتبع اتجاهات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ومصارفه على مستوى العالم، ويُستخدم كمعيار رئيسي لقياس التقدم المحرز نحو أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا أمس قادة العالم المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب31” في مدينة أنطاليا التركية، إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير المناخي، وتسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.