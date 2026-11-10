تقرير: انخفاض انبعاثات الوقود الأحفوري هذا العام بسبب صدمة أسعار النفط جراء الحرب

أنطاليا-سانا

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توقّع تقرير” الميزانية العالمية للكربون” أحد أبرز التقارير العلمية الدولية بشأن انبعاثات الكربون، ‏أن تنخفض الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري بشكل طفيف هذا العام بفضل التوسع ‏في الطاقة المتجددة وصدمة أسعار النفط التي نجمت عن الحرب في إيران.‏

وأظهر التقرير الذي نُشر تزامناً مع اجتماع الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد ‏حالياً في أنطاليا بتركيا، و أوردت وكالة “فرانس برس” مقتطفات منه أن الانبعاثات الناجمة عن ‏حرق النفط والغاز والفحم، وهي المسببات الرئيسية لتغير المناخ، ارتفعت بمتوسط 0.9 في المئة ‏سنوياً خلال العقد الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عام 2025 إلا أنه يُتوقع أن تنخفض 0,4 ‏في المئة هذا العام.‏

وسيكون هذا أول انخفاض سنوي منذ العام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى شلّ الاقتصاد ‏العالمي وحركة التجارة والنقل.‏

ووجد الباحثون المشاركون في إعداد التقرير، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق ‏مضيق هرمز، ساهما في خفض الانبعاثات إذ أدت إلى تراجع استهلاك النفط في ظل الارتفاع ‏الحاد في أسعار الخام.‏

كما ساهم نشر الألواح الشمسية ومزارع طاقة الرياح والمركبات الكهربائية في هذا الانخفاض. ‏وخلص التقرير إلى أن ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة تلبى بالطاقة الشمسية وطاقة ‏الرياح والمركبات الكهربائية.‏

تحذيرات من انتعاش الانبعاثات

وحذر مدير مكتب الميزانية الكربونية العالمية في جامعة إكستر في بريطانيا بيار فرايدلينغستين، ‌‏من أن “انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري أمر مشجع، لكن هذا ‏التراجع الذي يعود جزئياً إلى صدمات جيوسياسية لا يمثل حلاً مستداماً للمناخ “، مضيفاً: ” إن الحل ‏الطويل الأمد يبقى في النشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة”.‏

من جهتها، أشارت كورين لو كيري أستاذة علوم تغير المناخ في جامعة إيست أنغليا، إلى أن ‏الانبعاثات عاودت الارتفاع عندما تعافت الاقتصادات عقب صدمات مثل جائحة كوفيد-19 أو ‏الأزمة المالية العالمية، وقالت: إنه من المرجح حدوث انتعاش “عندما تزول التوترات المتعلقة ‏بالنفط”.‏

وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات المرتبطة بالنفط انخفضت 1.9 في المئة العام الماضي، لكن ‏ذلك كان “على الأرجح استجابة قصيرة الأمد لصدمة الطاقة التي نجمت عن الحرب مع إيران”، ‏وفق الباحثين.‏

ويتوقع أن تنخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 0.3 في المئة، في حين سترتفع الانبعاثات الناجمة ‏عن استخدام الفحم 0.6 في المئة، كما يتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن ‏الوقود الأحفوري إلى 38.2 مليار طن عام 2026.‏

ومع احتساب الانبعاثات الناجمة عن تحوّل استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، يتوقع أن ترتفع ‏انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 43.3 مليار طن مقارنة بـ42.8 مليار طن في العام ‏الماضي.

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ويُعد تقرير الميزانية العالمية للكربون (‏Global Carbon Budget‏) أحد أبرز التقارير العلمية ‏الدولية التي يصدرها فريق مشروع الكربون العالمي (‏Global Carbon Project‏) لتتبع اتجاهات ‏انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ومصارفه على مستوى العالم، ويُستخدم كمعيار رئيسي لقياس ‏التقدم المحرز نحو أهداف اتفاقية باريس للمناخ.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا أمس قادة العالم المشاركين في أعمال مؤتمر ‏الأمم المتحدة للمناخ “كوب31” في مدينة أنطاليا التركية، إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير ‏المناخي، وتسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.‏