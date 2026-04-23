دوولينغو يطلق محتوى لغوياً متقدماً مجاناً لأول مرة ويعزز فرص التعلم الذاتي

واشنطن-سانا

أطلق تطبيق «دوولينغو» تحديثاً جديداً يتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى تعليمي لغوي متقدم بشكل مجاني للمرة الأولى، في خطوة من شأنها تعزيز المنافسة في سوق تطبيقات تعلم اللغات وتوسيع فرص التعلم الذاتي.

ووفقاً لما أورده موقع TechCrunch أمس الأربعاء، يشمل التحديث الجديد، المتاح عبر الويب وأجهزة iOS وAndroid، محتوى يصل إلى المستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات، وهو مستوى متقدم يمكّن المتعلمين من فهم النصوص المعقدة والتفاعل بطلاقة في المواقف اليومية والمهنية.

ويعتمد المحتوى المطور على أدوات تعليمية أكثر تقدماً، من بينها قصص لغوية موجهة لتحسين مهارات القراءة، إضافة إلى ميزة «DuoRadio» التي تقدم محتوى صوتياً على شكل بودكاست لتعزيز مهارات الفهم السمعي لدى المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن هذا التحديث يهدف إلى تمكين المتعلمين من تطوير مهاراتهم اللغوية بشكل عملي، بما يساعدهم على الدراسة والعمل والتفاعل مع المحتوى الإعلامي دون الحاجة إلى ترجمة، مؤكدة إتاحة المحتوى المتقدم مجاناً على نطاق واسع.

ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد الطلب العالمي على مهارات اللغات في سوق العمل، ما يجعل إتاحة محتوى متقدم مجاناً خطوة من شأنها توسيع قاعدة المستخدمين ودعم التعليم الذاتي حول العالم.

