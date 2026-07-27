عقار صيني واعد يقترب من توفير خيار علاجي جديد لمرضى الصدفية

بكين-سانا

حققت شركة صينية متخصصة في تطوير علاجات الأمراض المناعية تقدماً في مجال علاج الصدفية، بعد أن أظهر دواء تجريبي نتائج إيجابية في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية، ما يعزز فرص تطوير خيار علاجي جديد للمرضى.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن شركة إينوكير فارما الصينية أعلنت نجاح عقارها التجريبي فيدوكرافاسيتينيب في تحقيق الهدف الرئيسي من التجربة السريرية، مشيرةً إلى أنها ستتقدم بملف الدواء إلى الجهات الصحية المختصة بعد استكمال تحليل البيانات النهائية.

ويستهدف العقار علاج الصدفية اللويحية، وهي أكثر أنواع الصدفية شيوعاً، وتظهر على شكل بقع جلدية حمراء سميكة مغطاة بقشور فضية، وتزداد حدتها لدى بعض المرضى، ولا سيما المصابين بالحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تُجرى على أعداد كبيرة من المشاركين؛ بهدف تقييم فعالية الدواء وسلامته بشكل أكثر دقة قبل طلب الموافقة التنظيمية، تمهيداً لاحتمال طرحه كعلاج معتمد مستقبلاً.

وتعد الصدفية مرضاً جلدياً مزمناً ناتجاً عن اضطراب في عمل الجهاز المناعي، يؤدي إلى تسارع نمو خلايا الجلد وظهور الالتهابات والقشور، فيما تتواصل الأبحاث العالمية لتطوير علاجات أكثر فعالية وأماناً تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين حياة المصابين.