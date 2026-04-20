“صفر نفايات” التركي ينال جائزة “بطل العالم الأخضر” لعام 2026

أنقرة-سانا

فاز مشروع “صفر نفايات” في تركيا بجائزة “بطل العالم الأخضر” لعام 2026 في فئة إدارة النفايات ضمن حملة “جوائز العالم الأخضر” الدولية.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا قولها، في بيان أمس الأحد: “إنّ تركيا تثبت للعالم، من خلال المشروع الذي أُطلق تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان عام 2017، وتوسع ضمن رؤية “العالم بيتنا المشترك”، إمكانية تحقيق أهداف الاستخدام الفعال للموارد، والحد من إنتاج النفايات، وتوسيع إعادة التدوير بنجاح”، لافتة إلى أن المشروع حقق نجاحاً جديداً من بين مئات الطلبات المقدمة عالمياً.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في قلعة كارديف في المملكة المتحدة، حيث تسلّمها ممثلاً عن الوزارة رئيس قسم تطبيقات “صفر نفايات” أكرم يلدريم.

وأطلقت تركيا المشروع بهدف تقليل التأثير البيئي للنفايات وتعزيز إعادة التدوير وتغيير أنماط الاستهلاك، ضمن خطة تستهدف رفع نسبة إعادة التدوير إلى 60% بحلول عام 2030.

وفي خطوة عززت الحضور الدولي للمبادرة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 قراراً تقدّمت به تركيا بدعم 105 دول لإعلان ال 30 من آذار يوماً عالمياً للقضاء على النفايات، في إطار الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.

كما تعد حملة “جوائز العالم الأخضر” من أبرز المبادرات البيئية الدولية الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتمنح سنوياً لأفضل المشاريع والدول والمؤسسات في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد البيئية.