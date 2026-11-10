المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 10 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – ورشة في مهارات التعليق الصوتي للمدرب وسيم كناكرية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (فاعلم أنه لا إله إلا الله كيف نعيش التوحيد؟)، تلقيها الأستاذة زينب أبو طه، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (أول الورد)، بمشاركة الأساتذة صفية دغيم، وخلود اليعقوبي، ومحمد قاقا، ورود مرزوق، وإبراهيم عثمان، والدكتور غدير إسماعيل، وتقديم ومشاركة الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة “أينبو: روح الأمازون” المترجم، و”مولان 2″ المدبلج، في صالة سينما الكندي بدمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:00 مساءً.

5 – عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (مرض السكري)، يقدمها الدكتور محمد عيد طبرنين، بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة مسرح للمبتدئين تتضمن التعرف على كيفية بناء الحكاية لرواية القصة من خلال التمارين الجماعية والفردية، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

حمص:

1 – ورشة فنية بعنوان “أطياف الخريف” تتضمن رسم لوحات فنية بتقنيات الزيت والأكريليك والألوان المائية وتطبيقات رسم حيّة أمام الجمهور ولقاءات حوارية ونقاشات تجمع الفنانين بالجمهور، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “أولويات المثقف في سوريا الجديدة” يلقيها ياسين حمّول، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان «الجوانب الفكرية عند راتب الحلاق: قراءة نقدية في كتاب “نحن والآخر”» يقدمها الكاتب والباحث عطية مسوح، في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – أصبوحة أدبية بمشاركة الأستاذ عبد الجبار طبل والدكتور شادي صوان، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (آيات الله في الإنسان)، يقدمها الشيخ محمد نور الجدوع والدكتور أحمد مصطفى الهويس، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة “الديناصور الطيب” المدبلج، و”كيف تروض تنينك” المدبلج، و”زوتوبيا 2″ المترجم, في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 – قراءات شعرية وقصصية بمشاركة فادي مصطفى وفيحاء نابلسي ومحمود شاهين، وتقديم الشاعرة غنوة مصطفى، في مقر اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – نشاط لذوي الهمم بعنوان (العملة السورية)، يقدمه المهندسون واجدة جبور، وميسون غيا، ومحمد خضور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة حول أساسيات الرواية تقدمها الأستاذة هدى وسوف، ونشاط بعنوان: سحر الترجمة الأدبية “الخيانة الجميلة”، في مدرسة آفاق المستقبل بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (أهمية اللقاحات في مجتمع صحي)، تقدمها الممرضة ميسون عجمية، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – معرض بعنوان (تحيّة إلى عبد الله عبد)، يقدمه طلاب مركزي الفنون التشكيلية والتطبيقية في اللاذقية، في قاعة مكتبة عبد الله عبد (المركز الثقافي القديم)، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – ملتقى شعري بعنوان (عبير الكلمات)، بمشاركة الشعراء علا مصطفى، وفاطمة بارود، وقحطان الحاجي، ومحمد ديب زلوخ، في مكتبة عبد الله عبد، بالمركز الثقافي القديم الساعة الـ 1:00 ظهراً.

حلب:

1 – دورة في القراءة التحليلية للنصوص بعنوان (اقرأ ما وراء النص)، يقدمها الدكتور سعد وفائي، في صالة مديرية الثقافة بحلب، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

1 – ورشة عمل بعنوان (كنز المعلومات: مسابقة سؤال وجواب)، تقدمها إدارة المركز الثقافي وكادر مدرسة حطين، في مدرسة حطين بالبوكمال، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (نظافة مدرستنا تعكس نظافة منزلنا)، في ابتدائية الكسرة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – فعالية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، في مبنى محافظة دير الزور، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – ندوة بعنوان (كيف أكتب نصاً جيداً)، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان (الحوار الحضاري: الإسلام نموذجاً)، يقدمها الأستاذ إياد الهجر، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.