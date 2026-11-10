وفد من “إير كايرو” يستطلع جاهزية مطار دمشق تمهيداً لتسيير رحلاتها إلى سوريا

دمشق-سانا
أجرى وفد من شركة “إير كايرو” المصرية للطيران الإثنين جولة ميدانية في مطار دمشق الدولي، اطّلع خلالها على إجراءات العمل المتبعة والجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمليات الشركة في المطار.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عبر قناتها على التلغرام، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك والوقوف على المتطلبات التشغيلية والفنية اللازمة لبدء تسيير رحلات الشركة بين سوريا ومصر، بما يعزز الربط الجوي بين البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجال النقل الجوي.
وضم الوفد المدير العام للأمن في الشركة أيمن العايدي، ومدير العمليات الأرضية محمد خالد سالم، إلى جانب عدد من المعنيين، ورافقه خلال الجولة معاون مدير مطار دمشق الدولي عبد الكريم الحسن، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة.
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، بحث في الثامن من تشرين الأول الماضي مع وفد مصري برئاسة القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي، وضم ممثلين عن شركة “إير كايرو”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وتطوير الربط الجوي بين البلدين، إلى جانب مناقشة فرص تسيير رحلات جوية بين سوريا ومصر والمتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لذلك.