وفد من “إير كايرو” يستطلع جاهزية مطار دمشق تمهيداً لتسيير رحلاتها إلى سوريا

دمشق-سانا‏

أجرى وفد من شركة “إير كايرو” المصرية للطيران الإثنين جولة ميدانية في مطار دمشق الدولي، اطّلع خلالها على ‏إجراءات العمل المتبعة والجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمليات الشركة في المطار.‏

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عبر قناتها على التلغرام، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك ‏والوقوف على المتطلبات التشغيلية والفنية اللازمة لبدء تسيير رحلات الشركة بين سوريا ومصر، بما يعزز الربط ‏الجوي بين البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجال النقل الجوي.‏

وضم الوفد المدير العام للأمن في الشركة أيمن العايدي، ومدير العمليات الأرضية محمد خالد سالم، إلى جانب عدد من ‏المعنيين، ورافقه خلال الجولة معاون مدير مطار دمشق الدولي عبد الكريم الحسن، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية ‏في الهيئة.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، بحث في الثامن من تشرين الأول الماضي مع ‏وفد مصري برئاسة القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي، وضم ممثلين عن شركة “إير كايرو”، سبل ‏تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وتطوير الربط الجوي بين البلدين، إلى جانب مناقشة ‏فرص تسيير رحلات جوية بين سوريا ومصر والمتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لذلك.‏