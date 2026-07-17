دراسة تكشف ارتباط فقدان الوزن بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي

واشنطن-سانا

أظهرت دراستان حديثتان وجود ارتباط بين فقدان الوزن لدى المصابين بالصدفية وانخفاض خطر تطور المرض إلى التهاب المفاصل الصدفي، في نتائج تشير إلى أهمية التحكم بالوزن كأحد العوامل المساعدة في الحد من مضاعفات هذا المرض الالتهابي المزمن.

وذكر موقع Medscape المتخصص بالشؤون الطبية أول أمس نقلاً عن نتائج عُرضت خلال الاجتماع السنوي لمجموعة أبحاث وتقييم الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي (GRAPPA) الذي عقد في لشبونة بين 9 و11 تموز الجاري، أن باحثين من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA)، بحثوا العلاقة بين خسارة الوزن بعد تشخيص الصدفية واحتمال الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، إضافة إلى الدور المحتمل لأدوية ناهضات مستقبلات GLP-1 في تقليل مخاطر تطور المرض.

وأوضح الباحثون أن السمنة تعد من العوامل التي قد تزيد احتمال انتقال الصدفية من الجلد إلى المفاصل، إذ تفرز الأنسجة الدهنية مواد التهابية مثل السيتوكينات والأديبوكينات، ما قد يسهم في استمرار الالتهاب المزمن في الجسم.

وشملت الدراسة الأولى بيانات 10721 مريضاً بالصدفية تلقوا الرعاية الصحية في جامعة كاليفورنيا، ولم يكونوا مصابين بالتهاب المفاصل الصدفي عند بدء المتابعة، حيث أصيب 1032 منهم بالمرض خلال السنة الأولى بعد تشخيص الصدفية.

وبيّنت النتائج أن المرضى الذين فقدوا خمسة بالمئة أو أكثر من وزنهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي بنسبة 37 بالمئة مقارنة بمن لم يفقدوا هذه النسبة، بينما ارتبط فقدان عشرة بالمئة من الوزن بانخفاض الخطر بنسبة 49 بالمئة، ووصل الانخفاض إلى 69 بالمئة لدى من فقدوا 15 بالمئة من وزنهم.

كما أظهرت الدراسة أن الحفاظ على الوزن المفقود لمدة عامين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي بنسبة 68 بالمئة، ما يشير إلى أهمية استدامة فقدان الوزن وليس فقدانه لفترة مؤقتة.

وفي دراسة ثانية، حلل الباحثون بيانات صحية إلكترونية لأكثر من 46 ألف مريض بالصدفية في الولايات المتحدة، بينهم مستخدمون لأدوية ناهضات مستقبلات GLP-1، وآخرون لم يستخدموها، حيث أظهرت النتائج انخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي لدى مستخدمي هذه الأدوية بنسبة 43 بالمئة خلال السنة الأولى، وبنسبة 26 بالمئة بعد عشر سنوات من المتابعة.

وأشار الباحثون إلى أن أدوية مثل السيماغلوتايد والتيرزيباتيد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة على المدى الطويل، إلا أن النتائج لا تثبت وجود تأثير وقائي مباشر لهذه الأدوية بعيداً عن دورها في إنقاص الوزن.

وأكد العلماء أن السمنة تسهم في زيادة النشاط الالتهابي داخل الجسم، بينما قد يساعد فقدان الوزن على خفض المؤشرات الالتهابية وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، داعين إلى إجراء دراسات أوسع لتحديد أثر التحكم بالوزن والعلاجات الحديثة في الوقاية من التهاب المفاصل الصدفي.

وتعد الصدفية من الأمراض الالتهابية المزمنة التي لا تقتصر تأثيراتها على الجلد، إذ قد تتطور لدى بعض المرضى إلى التهاب المفاصل، ما يجعل الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي إلى جانب العلاج الطبي من العوامل المهمة لتحسين حالة المصابين.