فيلم “ني تشا 2” الصيني يتقدم إلى المرتبة الرابعة عالمياً في الإيرادات متجاوزاً “تيتانيك”

بكين-سانا

حقق فيلم الرسوم المتحركة الصيني “ني تشا 2” إنجازاً سينمائياً لافتاً، بعد أن تجاوز إيرادات فيلم “تيتانيك”، ليحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية.

ووفقاً لصحيفة “الشعب اليومية” الصينية نقلاً عن منصة “ماويان” لتتبع بيانات شباك التذاكر، بلغت الإيرادات العالمية للفيلم نحو 2.267 مليار دولار، ليصبح أول فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية يتجاوز حاجز ملياري دولار، متصدراً أيضاً قائمة الأفلام الصادرة عام 2025.

ويستند الفيلم إلى شخصية “ني تشا” الأسطورية المعروفة في التراث الصيني، والتي ظهرت لأول مرة في رواية “تقديس الآلهة” خلال عهد أسرة مينغ، حيث يقدم العمل قصة نمو وتحول من الطفولة إلى النضج، ضمن إطار مستمد من القيم والأساطير التقليدية.

ويأتي الفيلم من إخراج يو يانغ (غياوزي)، الذي سبق أن قدم الجزء الأول عام 2019، والذي حقق نجاحاً واسعاً، فيما جاء الجزء الثاني ليتجاوز التوقعات، ويشكل نقلة نوعية في صناعة الرسوم المتحركة الصينية.

ويتصدر فيلم “أفاتار” قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما بأكثر من 2.9 مليار دولار، يليه “المنتقمون: نهاية اللعبة”، ثم “أفاتار: طريق الماء”، فيما جاء “ني تشا 2” في المرتبة الرابعة بعد تجاوزه “تيتانيك”.