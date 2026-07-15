واتساب يختبر خدمة نسخ احتياطي سحابية مستقلة للمحادثات

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق واتساب على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابية خاصة تتيح للمستخدمين حفظ محادثاتهم على خوادمه، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لشركتي غوغل وآبل، وتوفير خيارات أوسع لإدارة البيانات.

وذكر موقع WABetaInfo التقني في تقرير أمس الثلاثاء، أن الميزة الجديدة ظهرت في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب لنظام iOS، حيث رصدت مؤشرات إليها ضمن إصدار تجريبي متاح عبر منصة TestFlight، مشيراً إلى أنها لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح بعد للاختبار العام.

وأوضح التقرير أن الخدمة ستتيح للمستخدمين الاحتفاظ بنسخ احتياطية من محادثاتهم على خوادم واتساب، مع استمرار دعم خيارات النسخ الاحتياطي الحالية عبر Google Drive وiCloud، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار مكان تخزين بياناتهم.

ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في تخفيف الضغط على مساحة التخزين السحابية، ولا سيما لدى مستخدمي هواتف آيفون الذين يعتمدون على المساحة المجانية المحدودة في iCloud، والتي قد تُستهلك سريعاً عند حفظ نسخ احتياطية تتضمن صوراً ومقاطع فيديو.

ووفقاً للتقرير قد توفر واتساب مساحة مجانية أولية تبلغ نحو 2 غيغابايت مخصصة للنسخ الاحتياطية، مع إمكانية إتاحة خطط مدفوعة للمستخدمين الراغبين في الحصول على سعات تخزين أكبر.

ولفت التقرير إلى أن النسخ الاحتياطية ستعتمد على التشفير الكامل، بحيث لا يمكن الوصول إلى محتواها إلا من قبل المستخدم باستخدام رمز مرور أو مفتاح تشفير خاص، بما يعزز حماية البيانات وخصوصيتها.

ولم تعلن واتساب موعداً رسمياً لإطلاق الخدمة، إلا أن ظهورها في الإصدارات التجريبية يشير إلى أنها لا تزال في مرحلة التطوير تمهيداً لإتاحتها للمستخدمين.